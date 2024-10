Candidato a vereador é morto após apuração das eleições no ES

Um candidato a vereador, de 52 anos, foi morto a tiros após a apuração das eleições no bairro Boa Vista, em Vila Valério, na noite do último domingo (6).

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Boa Vista, em Vila Valério. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem baleado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima no local do crime. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.