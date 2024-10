Cantor capixaba lança videoclipe no YouTube, nesta sexta (25)

Com mais de 15 anos de atuação na cena musical capixaba, o cantor e compositor Ronnie Silveira lança o videoclipe do single “Emocionado”, nesta sexta (25), em seu canal no YouTube, com foco voltado para o trabalho autoral.

Sendo assim, a gravação é uma das canções que estarão no novo EP (extended-play) do artista, intitulado “Ser”, com lançamento previsto para novembro, e conta com a participação do cantor capixaba Dan Abranches.

Contudo o videoclipe “Emocionado” tem direção geral de Felipe Mageski, com direção de arte de Gabi Nalli. A música reflete as influências de Ronnie Silveira, que define seu estilo como “MPB rock”.

“Tenho como grandes referências artísticas The Beatles, assim como Milton Nascimento, Os Mutantes, Oasis, Novos Baianos, Red Hot Chilli Peppers, entre grandes outros nomes. Por isso, me sinto parte da nova MPB e do rock”, comenta.

Além disso o músico conta que o vídeo tem o objetivo de complementar artisticamente a produção musical e a temática da composição.

Por fim, escrita por Ronnie, a letra é inspirada em um debate recorrente nas redes sociais sobre a dificuldade das pessoas em expressar suas emoções.

“Muita gente evita expressar sentimentos dentro das relações humanas por considerar como algo negativo. A música surge com o intuito de trazer o oposto disso, e mostrar que as emoções devem ser demonstradas sim, controladas às vezes, mas nunca reprimidas”, observa o cantor.

Agenda de shows de Ronnie Silveira

24 de outubro (quinta-feira)

Horário: 20h

Onde: A Oca – Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória, 29.016-095

Couvert artístico: R$ 10

25 de outubro (sexta-feira)

Horário: 20h

Onde: Bombar Carioca – Rua João Pessoa de Matos, 116, Praia da Costa, Vila Velha, 29.100-560

Couvert artístico: R$ 10

26 de outubro (sábado)

Horário: 20h

Onde: Cervejaria Mythos – Rua Amélia Tartuce Nasser, 1.145, Mata da Praia, Vitória, 29.060-110

Sem couvert artístico