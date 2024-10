Residentes iniciam Cineclube com membros do Caps de Cachoeiro

Residentes do Programa de Residência em Saúde Mental do ICEPi iniciaram um projeto de Cineclube para usuários do Caps AD em Cachoeiro de Itapemirim. Contudo trata-se do “CineCapsAd”, cujo objetivo é aproximar as políticas de saúde e de cultura, por meio de ação conjunta e intersetorial, promovendo a ocupação de espaços de cultura no município por parte dos usuários do Caps Ad.

Leia também: Bráulio Bessa abre Bienal Rubem Braga nesta quarta-feira (23)

Sendo assim a iniciativa conta com a parceria do Centro Cultural Luz del Fuego, localizado no bairro Ibitiquara, onde realizarão atividades quinzenalmente.

Na sessão de abertura do projeto, realizada no último dia 16, exibiram o filme “Corra” (2017), do diretor Jordan Peele. Após a apresentação do longa, houve discussão sobre a temática do filme, que aborda o racismo, com participação dos usuários do Caps Ad.

“Eles entenderam que as pessoas brancas no filme foram racistas, questionaram o porquê da existência do racismo até os dias atuais e se mostraram indignados com o preconceito racial. Refletiram sobre termos e expressões racistas que reproduzimos muitas vezes sem nos atentarmos e, ainda, sobre o significado de ações afirmativas relacionadas à população negra, que têm um importante papel de reparação histórica”, explicou a assistente social Maria de Almeida, residente em Saúde Mental.

Quadros artísticos pintados por usuários do Caps-II

Além do projeto de Cineclube, as residentes em Saúde Mental do ICEPi, atuantes no município, desenvolvem outras ações intersetoriais nesse sentido. Uma das atividades que ganhou destaque foi a exposição artística “A cura pela liberdade”, produzida pelos usuários do Centro de Atenção Psicossocial (Caps-II) de Cachoeiro de Itapemirim.

A mostra também aconteceu no Centro Cultural Luz del Fuego e durou 30 dias. O evento de abertura foi em 15 de maio deste ano, com apresentação musical dos usuários do Caps-II e performances de balé, com profissionais do Centro Luz del Fuego, e de hip-hop, com artistas do Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Cachoeiro.

A exposição contou com diversas obras em tela, papel, cartolina e madeira, bem como fotografias que compõem a história do Caps-II Cachoeiro. Esses trabalhos foram criados durante as oficinas terapêuticas junto aos usuários, conduzidas pelas residentes.

“Quando estivemos à frente disso, pensamos em como poderíamos levar para os pacientes outras formas de cuidado. Sabíamos que esse desejo de criar já estava neles e resgatamos isso. Enfim, esse projeto reafirmou o quanto a arte fortifica o cuidado, pois possibilitou aos usuários externalizarem a dor, mostrando suas singularidades. Muitas vezes, eles não conseguem falar, mas conseguem escrever, e nossa oficina promoveu falas sobre as dores a partir de um outro olhar”, salientou a psicóloga Barbara Brandão, residente em Saúde Mental.

Sobre a Residência

A Residência Multiprofissional em Saúde Mental faz parte do Programa de Residência em Saúde do ICEPi e acontece de forma descentralizada, em todas as regiões do ES. Sendo em parceria com seus respectivos municípios, e em diferentes campos de prática, como hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS).