Capixaba lança música composta por Herbert Vianna dos Paralamas

O cantor e compositor capixaba Douglas Lopes vem se destacando por seu trabalho e sua produção em torno de lançamentos de novas músicas e circulação com seus shows.

Inclusive um de seus shows, o tributo ‘Douglas Canta Erasmo’ onde interpreta a obra de Erasmo Carlos, acaba de ser indicado como Melhor Show Ao Vivo do Ano pelo Prêmio da Música Capixaba.

Leia também: 3° Prêmio da Música Capixaba homenageia Alexandre Lima

Seguindo esse fluxo, lança em todas as plataformas a canção “Na Nossa Casa” de Herbert Vianna, que foi originalmente lançada em 1996 pelos Paralamas do Sucesso no aclamado álbum “9 Luas”.

Segundo Douglas Lopes, “essa é a realização de mais um sonho, pois foi por conta desse disco que decidi ser artista, e isso mudou o rumo da minha vida para sempre. Além de poder, de alguma forma, homenagear meus grandes ídolos”.

Em sua versão, o cantor levou a música para o formato acústico e minimalista, convidando o violonista Daniel Silva para participar. Vale lembrar que Douglas Lopes já lançou duas temporadas de seu bem-sucedido projeto Minimal Sessions onde justamente interpreta canções de forma minimalista sempre contando com a participação de outros artistas.