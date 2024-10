Capixabas brilham no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

O Espírito Santo fez bonito no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, encerrado nesse domingo (29), em Lauro de Freiras, na região metropolitana de Salvador, na Bahia. As ginastas capixabas tiveram conquistas individuais e por equipes, trazendo muitas medalhas na bagagem de volta para casa. Parte da delegação viajou com o apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Geovanna Santos, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport, foi um dos destaques, encerrando a participação na segunda colocação geral da competição nível elite, além de conquistar duas medalhas de ouro, nos aparelhos bola e fita, e duas de prata, no arco e na maça. Já Ana Luiza Neiva, ficou com o terceiro lugar geral na elite, mais prata na fita e bronze no arco e na maça.

Na disputa por clubes, o Instituto Esportivo Capixaba (Incesp)/Clube Ítalo e a Escola de Campeãs terminaram, respectivamente, nas segunda e terceira colocações gerais. As ginastas Geovanna Santos, Luiza Traspadini e Nicolly Bastos, treinadas por Gizela Batista e João Santo, representaram o Incesp/Clube ítalo; na Escola de Campeões, fizeram parte as ginastas Ana Luisa Neiva, Emanuelle Felberk, também contemplada pelo Bolsa Atleta, e Maria Cecília Scandian, sob o comando das treinadoras Luciane Hammes e Monika Queiroz.

Luiza Traspadini também medalhou na competição, alcançando a prata no nível 1 do aparelho arco. Ela é mais uma contemplada pelo Bolsa Atleta e faz parte do núcleo de ginástica rítmica do projeto Campeões de Futuro, da Sesport.

Nicolly Bastos, Maria Cecília Scandian, Emanuelle Felberk Rocha e Luciane Hammes são as integrantes da delegação capixaba que viajaram com apoio do programa Voe Atleta.