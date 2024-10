Veja as finalistas da Copa Sesport; masculino ainda define último finalista

Estão definidos os primeiros finalistas da Copa Sesport 2024. No feminino, vão decidir o título as seleções de Afonso Cláudio e São Mateus. Já no masculino, Fundão garantiu a vaga na finalíssima e espera o vencedor do confronto entre Iúna e Anchieta.

No feminino, neste domingo (29), após um empate por 2 a 2 no primeiro jogo, as meninas de São Mateus golearam as de Colatina por 5 a 0, conquistando a classificação para enfrentar Afonso Cláudio na final. O time da região serrana havia carimbado o passaporte para a decisão no fim de semana anterior, após vencer Cachoeiro de Itapemirim por 2 a 1.

Na disputa entre os homens, Fundão, que passou por Jaguaré também no fim de semana anterior, espera quem vai se sair melhor no confronto entre Anchieta e Iúna. A equipe litorânea, jogando em casa, venceu a partida de ida por 2 a 1, no último sábado (28). Agora, os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado (05), no confronto derradeiro em busca da vaga na final da Copa Sesport.

As duas finais, feminina e masculina, serão disputas em jogos únicos, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 12 de outubro. Confira as tabelas aqui.