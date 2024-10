Casagrande parabeniza professores e ressalta a qualidade do ensino no ES

Na data em que se comemora o dia dos professores, 15 de outubro, o governador Renato Casagrande (PSB) celebrou e parabenizou os educadores que fazem do Espírito Santo referência em educação no país.

Segundo divulgado por Casagrande, o avanço é resultado do trabalho incansável de quem se entrega à missão de ensinar, somado aos investimentos que o Estado tem feito em infraestrutura escolar e à valorização de toda a rede de ensino.

“Hoje celebramos nossos professores, que com dedicação transformam vidas e fazem do ES uma referência em educação no país. Esse avanço é resultado do trabalho incansável de quem se entrega à missão de ensinar, somando aos investimentos que temos feito em infraestrutura escolar e à valorização de toda a rede de ensino. A qualidade do nosso futuro passa pelo compromisso com a educação no presente. Parabéns, Professores!”, disse Renato.