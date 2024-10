Marcelo Santos denuncia “golpe” com seu nome nas redes sociais

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), comunicou na noite desta segunda-feira (14) que golpistas estão usando as redes sociais para oferecer negócios em seu nome para ganho financeiro.

Marcelo ressaltou que seus perfis no Facebook e Instagram são verificados pela Meta, e pediu que, caso alguém seja contactado, denunciem a prática.

“Estão se passando por mim nas redes sociais. Não estou oferecendo negócio algum pra ganhar dinheiro. Meus perfis são todos verificados pelo Facebook e Instagram. Denunciem!”, disse o presidente.

