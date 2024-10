Cia Teatro Raro traz de volta ao ES espetáculo sobre inclusão

A Cia Teatro Raro, fundada pela atriz Dani Guedes, está de volta ao Espírito Santo com o espetáculo Stronger – A Mais Forte, uma adaptação do clássico texto de August Strindberg, sob direção de Ricardo Leitte.

A companhia tem como missão promover a inclusão e a conscientização sobre doenças raras e a inclusão de pessoas com deficiência. Por isso utiliza o teatro como um meio de transformar e impactar vidas através de narrativas profundamente humanas e artísticas.

Dani Guedes, atriz e pessoa com deficiência, é a força criativa por trás da Cia Teatro Raro. Com uma trajetória dedicada à inclusão e à representação de temas pouco abordados no teatro tradicional, como doenças desconhecidas, abandono, e autoestima, a companhia vem se destacando no cenário cultural.

“Nosso objetivo é levar informação e arte de qualidade, promovendo a inclusão de pessoas com deficiência através de espetáculos de profunda riqueza artística”, comenta Dani.

A escolha do Espírito Santo como cenário para essa nova etapa da trajetória da companhia foi cuidadosamente planejada. Segundo Dani, o estado oferece uma plataforma para alcançar uma diversidade de públicos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, que é o foco central do trabalho da companhia.

“Estamos aqui no Espírito Santo, estado cuidadosamente escolhido para seguir nossa trajetória de inclusão, informação e arte”, afirma a fundadora.

O espetáculo Stronger – A Mais Forte já passou pelo palco do Sesi Jardim da Glória, e agora retorna com apresentações na Casa de Cultura Eliziario Rangel, em um esforço contínuo de democratizar o acesso à cultura. A apresentação na Casa de Cultura tem como principal objetivo alcançar a população em situação de vulnerabilidade, reforçando o compromisso da companhia com a inclusão e o acesso à arte.

A Cia Teatro Raro tem uma abordagem inovadora no teatro, combinando tradição e experimentação. A companhia busca transformar a experiência teatral em algo mais do que entretenimento, proporcionando momentos de reflexão e discussões profundas sobre temas contemporâneos e atemporais.

“Nossos trabalhos não apenas entretêm, mas também evocam discussões sobre questões atuais e tabus, como doenças raras e inclusão,” destaca Dani.

O trabalho da companhia também tem ganhado visibilidade em mídias locais e nacionais, que reconhecem a importância de seu papel no cenário teatral e social. A Cia Teatro Raro segue firme em sua missão de transformar o teatro em um instrumento de mudança social, enquanto leva ao público performances cativantes e narrativas envolventes.

Com uma abordagem sensível e inovadora, a Cia Teatro Raro não só leva arte de alta qualidade para o público, como também utiliza o teatro como uma ferramenta de conscientização e inclusão. O retorno ao Espírito Santo, com apresentações voltadas para a população vulnerável, reforça a importância de democratizar o acesso à cultura e promover a reflexão sobre questões essenciais da nossa sociedade.