Projeto faz programação especial para o Dia das Crianças em Muniz Freire

O Cultura em Toda Parte 2024 segue a todo vapor pelas cidades do Espírito Santo. Sendo assim, a rota Circulação em Espaços Culturais faz sua quarta parada, da próxima segunda-feira (7) até domingo (13), na Casa da Cultura, no município de Muniz Freire.

Conforme a programação, será uma série de atividades voltadas para o público infantojuvenil e para toda a família, em comemoração ao Dia das Crianças.

Leia também: “Cultura em Toda Parte” oferece formações gratuitas em Muniz Freire

Salvo que os projetos que compõem a programação do Cultura em Toda Parte 2024 foram selecionados por meio de chamada pública da Secretaria da Cultura (Secult). Portanto apresentam uma programação diversificada, com atrações artístico-culturais e formações, que fomentam e difundem a produção artística capixaba.

Apresentações Culturais

Assim a programação tem início na sexta-feira (11), a partir das 18h30, com a contação de histórias A Porta que Nasceu Torta na Cidade só de Retas, com o escritor, palestrante e professor Eglair Carvalho, que enfatiza valores como a humildade, fé e amor ao próximo.

Contudo, na sequência, Claudia Ferreira apresenta, no formato Teatro Lambe-Lambe, duas histórias que abordam temas como a preservação ambiental e o amor pelo Espírito Santo.

Em A Turma da Praia, ela narra a união de animais contra a poluição da natureza. Já em Alice no Paraíso das Cerejeiras, o foco é a viagem de uma criança, cheia de memórias afetivas pelo seu Estado.

No sábado (12), a partir das 14 horas, a meninada participa de duas atividades de contação de história. A primeira é Histórias que Fazem Crescer, com a escritora e atriz Eliane Correia, da Mais Um Ponto, Mais um Conto.

O espetáculo apresenta adaptações vibrantes de clássicos como João e o Pé de Feijão e A Cigarra e a Formiga, e propõe a possibilidade de imaginar-se imerso em um universo onde os sonhos ganham vida e os corações se abrem para aventuras emocionantes. Logo após, Helô Viana traz a história O Sonho de Tereza, que é inspirada em Tereza de Benguela e na capoeira.

No domingo (13), às 14 horas, Luma Mara conta a história Viajando com a Histartel. A apresentação utiliza de histórias da literatura fantástica infantil do Sítio do Picapau Amarelo para despertar emoções, estimular a imaginação e a reflexão, além de desenvolver a socialização e despertar o prazer da atividade em família.

Fechando a programação, o espetáculo O Mundo Mágico do Serjan, com Sérgio Rangel Chaves, promete encantar o público com os números de mágica.

Formações

De 7 a 11 de outubro, de segunda a sábado, acontece o curso de formação Interpretação Para Teatro, TV e Cinema, ministrado pela atriz e diretora Verônica Gomes.

Além disso, com duração de 36 horas e certificado para os participantes, as aulas trabalharão exercícios de expressões poéticas e fragmentos de dramaturgia, em busca de linhas de interpretação, pensando em novas possibilidades de atuação, construção de personagens, entre outros pontos.

Ademais, as aulas serão realizadas no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Bráulio Franco e são divididas em duas turmas: das 14h às 17 horas, exclusiva para os alunos da instituição; e das 17h às 19 horas, aberta para o público em geral. Assim, as inscrições para essa formação podem ser feitas via formulário on-line disponibilizado AQUI.

Por fim, no sábado (12), o público vai participar da oficina de Teatro de Sombras, com o ator, diretor, bonequeiro e arte-educador Dudu Guimarães. Além disso, na atividade, o participante terá a oportunidade de conhecer e experimentar algumas técnicas e peculiaridades da arte milenar do Teatro de Sombras. Finalmente, para essa formação, não é necessário inscrição, basta chegar ao local e participar.

Serviço:

Rota Circulação em Espaços Culturais

Local: Casa da Cultura de Muniz Freire – Pc Bandeira, 54 – Centro, Muniz Freire

Apresentações Culturais

Data : 11, 12 e 13 de outubro

: 11, 12 e 13 de outubro Sexta-feira – 11 de outubro

18h30 – A Porta que Nasceu Torta na Cidade só de Retas, com Eglair Carvalho (contação de história)

– A Porta que Nasceu Torta na Cidade só de Retas, com Eglair Carvalho (contação de história) 19h – Teatro Lambe-Lambe: A Turma da Praia e Alice no Paraíso das Cerejeiras, com Cláudia Ferreira (artes visuais)

– Teatro Lambe-Lambe: A Turma da Praia e Alice no Paraíso das Cerejeiras, com Cláudia Ferreira (artes visuais) Sábado – 12 de outubro

14h – Histórias que Fazem Crescer, com Eliane Correia (contação de história)

– Histórias que Fazem Crescer, com Eliane Correia (contação de história) 15h – O Sonho de Tereza, com Helô Viana (contação de história)

– O Sonho de Tereza, com Helô Viana (contação de história) Domingo – 13 de outubro

14h – Viajando com a Histartel, com Luma Mara (contação de história)

– Viajando com a Histartel, com Luma Mara (contação de história) 15h – O Mundo Mágico do Serjan, com Sérgio Rangel Chaves (mágica)

– O Mundo Mágico do Serjan, com Sérgio Rangel Chaves (mágica) Formações

Data : 07 a 12 de outubro

: 07 a 12 de outubro Interpretação Para Teatro, TV e Cinema com Verônica Gomes

Quando : 07 a 11 de outubro (segunda a sexta)

: 07 a 11 de outubro (segunda a sexta) Horário : 14 às 17 horas/ 17 às 19 horas

: 14 às 17 horas/ 17 às 19 horas Local : CEEFMTI Bráulio Franco – R. Cap. João Alves, 60 – Centro, Muniz Freire

: CEEFMTI Bráulio Franco – R. Cap. João Alves, 60 – Centro, Muniz Freire Oficina de Teatro de Sombras com Dudu Guimarães

Quando : 12 de outubro (sábado)

: 12 de outubro (sábado) Horário : 10 horas

: 10 horas Local: Casa da Cultura – Pc Bandeira, 54 – Centro, Muniz Freire