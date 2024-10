Ciclo do Saber explora o tema IA e destaca o futuro dos negócios no ES

O Ciclo do Saber chega em Vila Velha para o lançamento de uma nova edição focada em explorar o universo da Inteligência Artificial (IA), no dia 23 de outubro. O evento, realizado pela Fecomércio-ES, Senac-ES e Sindilojas Vila Velha, tem como tema Mídias Criativas com Inteligência Artificial, e acontecerá às 19h, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

A programação do Ciclo do Saber – Inteligência Artificial inclui palestras e debates com especialistas na temática. O engenheiro de computação e doutorando em Ciência da Computação, Otávio Lube, é um dos convidados e aborda as principais tendências da IA e suas aplicações no cotidiano, trazendo insights sobre como essa tecnologia pode otimizar processos e impulsionar negócios em diferentes áreas.

De acordo com o Diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, o objetivo é fortalecer o posicionamento da instituição no segmento.

“Queremos mostrar aos empresários e população que o Sistema Fecomércio-ES, por meio do Senac-ES, oferece soluções inovadoras capazes de transformar positivamente o mercado de trabalho capixaba. A inovação é feita por pessoas e ela é mais acessível do que muita gente pensa”, afirmou o Diretor.

A Presidente do Sindilojas de Vila Velha e da Associação de lojistas do Polo Moda da Glória, Glenda Amaral, comentou sobre as expectativas para o evento.

“É uma iniciativa estratégica importantíssima para o momento em que estamos vivendo. Hoje, a Inteligência Artificial é necessária, ou seja, já não é mais uma questão de escolha. Ela chega para melhorar toda a cadeia de atendimento. Com isso, os lojistas podem ter uma performance melhor e também alcançar resultados ainda melhores”, ressaltou.

O que é a IA (Inteligência Artificial)?

Criado em 1956 pelo cientista John McCarthy, durante a Conferência de Dartmouth, o termo IA (Inteligência Artificial) é um campo da ciência que estuda a capacidade de máquinas realizarem tarefas que antes dependiam da inteligência humana, como aprender, raciocinar e resolver problemas, e desde então, o termo evoluiu consideravelmente em diversos setores.

Hoje, a IA está presente em praticamente todos os segmentos da sociedade, desde assistentes virtuais e algoritmos de recomendação até avanços na medicina, transporte e segurança. Com o advento da IA generativa e do aprendizado profundo, a tecnologia passou a transformar áreas criativas e empresariais, demonstrando que seu impacto está apenas começando.

Ciclo do Saber: Inteligência Artificial

O evento é uma realização da Fecomércio-ES, Senac-ES e Sindilojas e conta com o apoio da Associação dos Comerciantes da Glória (Uniglória) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vila Velha. A edição será marcada também pelo lançamento de 12 novos cursos relacionados à Inteligência Artificial.

Essas formações atenderão a demanda crescente por profissionais qualificados, impulsionando o setor em todo o território capixaba. As temáticas variam desde o uso de IA em marketing até o desenvolvimento de soluções customizadas para a otimização de negócios.

Serviço

Data: 23 outubro

Horário: 19h às 21h

Local: Câmara de Dirigentes Lojistas de Vila Velha

Endereço: Rua Guilherme Faria, 53 – Centro, Vila Velha – ES

Inscrições gratuitas: https://bit.ly/3NlpeXG