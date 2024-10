Clube dos Desbravadores pode virar patrimônio do Espírito Santo

O Clube dos Desbravadores – mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia – está prestes a ser declarado Patrimônio Histórico Imaterial do Espírito Santo. Foi aprovado na sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) desta terça-feira (8) o Projeto de Lei (PL) 854/2023, de autoria do deputado Capitão Assumção (PL), que faz a requisição. A matéria segue agora para a sanção ou veto do governador Renato Casagrande (PSB).

“Os Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia não são apenas um grupo de jovens em uniformes, mas sim um movimento global que busca instigar o desenvolvimento integral, o comprometimento com valores morais e espirituais, e o serviço à comunidade”, argumenta o autor na justificativa da matéria.

“Surgiu na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos da América, e expandiu-se progressivamente pelo mundo. No Brasil, suas origens datam dos anos 60 do século passado, com um movimento que, mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresenta inegável marca humanista e cívica, acolhendo jovens, fortalecendo seu caráter e contribuindo para a sólida formação de cidadãos, como seres humanos comprometidos com a solidariedade”, acrescenta o deputado.

“As atividades desenvolvidas nesse clube objetivam o desenvolvimento físico, mental e espiritual das crianças, adolescentes e jovens, envolvendo orientação sobre saúde, convívio social, família, trânsito, religião, consumo de cigarro, drogas e álcool. Não só contemplam o comportamento saudável na sociedade, como promovem o crescimento espiritual e a intimidade com Deus”, conclui Assumção.