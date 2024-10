Confira as vagas em cursos gratuitos na área da beleza e estética no ES

A Prefeitura de Cariacica abriu, nesta segunda-feira (14), as inscrições para 110 vagas em cursos de qualificação profissional na área de estética e beleza. São oferecidas 11 opções de cursos, incluindo cabeleireiro, barbeiro, maquiagem, terapia capilar, design de unhas e de cílios.

As inscrições poderão ser feitas até sexta-feira (18), das 09h às 17h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, localizada no Centro Administrativo, na Avenida Alice Coutinho, 109, em Vera Cruz.

Leia também: Gabarito BNDES: veja como ter acesso ao resultado oficial da prova

O início das aulas está previsto para o dia 29 de outubro e serão realizadas de forma presencial na Rua Francisco Alves, em Campo Grande. Os cursos acontecerão nos turnos matutino (08h às 12h30), vespertino (14h às 17h) e noturno (18h às 22h), sob a coordenação do Instituto L’Oréal Espírito Santo.

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada dos candidatos, mediante o preenchimento da ficha de matrícula e a entrega das cópias da documentação exigida.

Leia o edital

Curso de formação profissional

Cabeleireiro: cabelos crespos e cachos

Carga horaria: 40 horas

Duração: 11 dias

Turno: Noturno (segunda e quinta-feira)

Vagas: 10 alunos

Cabeleireiro: básico – escovista

Carga horária: 44 horas

Duração: 5 dias

Turno: Integral (sexta-feira)

Vagas: 10 alunos

Cabeleireiro corte

Carga horária: 50 horas

Duração: 9 dias

Turno: matutino (segunda a sexta-feira)

Vagas: 10 alunos

Cabeleireiro mechas

Carga horária: 24 horas

Duração: 10 dias

Turno Noturno: (segunda a quinta)

Vagas: 10 alunos

Cabeleireiro coloração

Carga horária: 50 horas

Duração: 8 dias

Turno: Vespertino (segunda e quinta)

Vagas: 10 alunos

Barbeiro iniciante

Carga horária: 40 horas

Duração: 10 dias

Turno matutino: (segunda e terça-feira)

Vagas: 10 alunos

Auto Maquiagem Pró

Carga horária: 100 horas

Duração: 10 dias

Turno: integral (segunda a sexta-feira)

Vagas: 10 alunos

Designer de Unhas

Carga horária: 12 horas

Duração: 4 dias

Turno: Integral (segunda a quinta-feira)

Vagas: 10 alunos

Terapia Capilar

Carga horária: 30 horas

Duração: 10 dias

Turno: Matutino (segunda a quarta-feira)

Vagas: 10 alunos

Designer de Cílios Fio a fio

Carga horária: 8 horas

Duração: 4 dias

Turno: integral (segunda a quinta-feira)

Vagas: 10 alunos

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.