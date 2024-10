Confira o funcionamento dos órgãos do ES no Dia do Servidor Público

Na próxima segunda-feira (28), data em que é celebrado o Dia do Servidor Público, não haverá expediente nos órgãos do Poder Executivo Estadual cujos serviços não são considerados essenciais, a exemplo do Faça Fácil Cariacica.

Na ocasião, será mantido apenas o atendimento das unidades administrativas que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação.