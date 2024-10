Contarato apresenta voto de pesar no Senado pela morte dos sogros do prefeito de Cachoeiro

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) apresentou, nesta terça-feira (8), no Senado Federal, um voto de pesar e solidariedade à primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim, Keila Coelho, ao prefeito Victor Coelho e a seus familiares pela trágica perda de Luiz Geraldo Duarte Ignez e Cacilda Vetoraci Duarte.

“Registro minha tristeza com esse fato que abalou Cachoeiro de Itapemirim. É uma tragédia que chocou o Espírito Santo: dois idosos, vítimas de latrocínio — roubo seguido de morte. Meus sentimentos à Keila, ao Victor Coelho e a toda a família”, destacou Contarato.

Luiz Geraldo, de 80 anos, e Cacilda, de 77, eram pais da primeira-dama, Keila Coelho. Eles foram assassinados no final da manhã desta terça-feira (8), em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a polícia, duas pessoas foram presas e confessaram o crime.

“A Polícia do Espírito Santo já deu uma pronta resposta, e duas pessoas foram presas. Mas, como delegado e professor de Direito Penal, trago a reflexão de que passou da hora desta Casa legislar de forma contundente: segurança pública é um direito de todos e dever do Estado. Nada trará de volta a vida desse casal, nem aliviará a dor dessa família. Quanto vale uma vida humana? Nós, neste Senado, temos que dar uma resposta à altura para crimes como este, legislando de forma contundente para que os responsáveis sejam devidamente penalizados”, frisou o parlamentar capixaba.

O voto de pesar e solidariedade apresentado pelo senador Fabiano Contarato foi reconhecido pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e será publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (09).

