Criador do ESG na ONU e princesa participarão de evento no ES

Líderes de 37 países, incluindo ex-primeiros-ministros, princesa e líder do ESG na ONU, estão confirmados no Horasis Global Meeting, um dos principais fóruns globais de inovação, sustentabilidade e governança que será realizado pela primeira vez na América Latina entre esta sexta-feira (25) e domingo (27). A capital do Espírito Santo foi o local escolhido para o evento, que vai contar com a presença de 400 referências globais.

O fórum será realizado na Cidade da Inovação – Ifes, em Vitória, e terá discussões em torno do tema “Construindo Pontes para o Futuro”, com foco em soluções inovadoras para os desafios contemporâneos como a agenda ESG (ambiental, social e de governança, em português), mudanças climáticas, macroeconomia, tecnologia e geopolítica.

Paul Clements Hunt, conhecido por ter liderado a equipe da Organização das Nações Unidas (ONU) que criou o conceito ESG, é um dos participantes. Conselheiro especial com mais de 30 anos de experiência em sustentabilidade, clima e estratégia ESG para corporações, investidores e instituições de formulação de políticas em nível global, ele foi, entre 2000 e 2012, responsável por cunhar o termo que hoje é essencial para a sustentabilidade.

Outro nome de destaque é Nisreen El-Hashemite, princesa de Israel e diretora executiva da Royal Academy of Science. Reconhecida por seu trabalho em prol da igualdade de gênero na ciência, Nisreen fundou a Liga Internacional de Mulheres na Ciência e o Fórum Mundial de Saúde e Desenvolvimento das Mulheres da ONU, com o intuito de promover a inserção de talentos femininos nas áreas científicas. Ela também é defensora da inclusão social de portadores de necessidades especiais e igualdade de oportunidades em nível global.

Importante agente de mudança da África do Sul, Mamphela Ramphele chega a Vitória para representar o Clube de Roma, no qual é presidente honorária. Ramphele tem uma trajetória marcada pela luta contra o racismo, sendo uma das figuras mais expressivas na defesa da filosofia da consciência negra. Além de médica e antropóloga social, ela foi vice-reitora da Universidade da Cidade do Cabo e diretora administrativa do Banco Mundial. Sua atuação, que também inclui várias publicações sobre colonialismo, apartheid e desigualdade, resultou em prêmios como os seus 23 títulos honorários.

O ex-primeiro-ministro da Bélgica Yves Leterme é mais um líder confirmado no evento. Ele ocupou cargos políticos de grande relevância em seu país, além de ter atuado como secretário-geral adjunto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ele também liderou o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA), tendo desempenhado um papel central em debates sobre governança global.

Sobre o Horasis Global Meeting

Fundado em 2005 por Frank Jurgen-Richter, o Horasis Global Meeting se tornou o principal evento para reunir líderes empresariais, políticos e sociais de todo o mundo, com debates sobre os desafios mais urgentes na sociedade de hoje e na do futuro.

O evento já foi realizado em países como Portugal, Inglaterra e Turquia, reunindo representantes de mais de 70 países, e é amplamente reconhecido pelo impacto positivo que gera na busca de soluções para os desafios mundiais.

Com o tema escolhido para a edição de 2024, as sessões programadas abordarão os esforços internacionais para enfrentar as mudanças climáticas, a integração geopolítica da América do Sul, o papel do capital de risco e da tecnologia no crescimento econômico sustentável, entre outras importantes linhas de discussão.

Ao todo, são mais de 70 agendas programadas de forma simultânea, que farão com que o fórum consolide Vitória como um novo hub de inovação e negócios internacionais, reforçando a posição do Espírito Santo no cenário global.

“Estamos honrados em realizar o encontro global deste ano em Vitória, uma cidade com uma economia dinâmica e foco em questões de sustentabilidade. Como país de maior biodiversidade do mundo, o Brasil desempenha um papel importante para garantir um futuro verde ao planeta”, afirmou Richter, presidente do Horasis.

Confira a programação:

Serviço

Horasis Global Meeting

Data: 25 a 27/10 (sexta-feira, sábado e domingo)

Local: Cidade da Inovação – Ifes (Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 1.260, Jardim da Penha, Vitória – ES).

