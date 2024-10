Mais de 2 mil latões de cerveja resulta em autuação no ES, entenda!

Mais de 2 mil latões de cerveja de 473 ml e de 180 metros quadrados de chapas de mármore e granito sem nota fiscal resultaram na aplicação de autos de infração entre multas e impostos devidos nos municípios de Linhares e São Mateus, na última segunda-feira (21), e terça (22).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe comunicou os fatos à Secretaria da Fazenda (Sefaz) para apuração. Após constatarem a irregularidade, os auditores fiscais da Subgerência Fiscal Região Nordeste lavraram os autos de infração.

“A fiscalização ostensiva é fundamental, visto que o flagrante do ilícito fiscal e a consequente aplicação das sanções legais desestimulam a continuidade da prática irregular. Além disso, recupera-se o imposto, que seria totalmente sonegado”, observou o auditor fiscal Cristiano Silva Ferreira, que participou da autuação.

O auditor fiscal e subgerente da Região Nordeste, Orlando Anastácio, destacou a importância da parceria entre a Sefaz e a Polícia Rodoviária Federal para coibir a prática de irregularidades fiscais no transporte de mercadorias no Estado.

