Dona Hermínia, é você? Mulher se ‘revolta’ após Shih Tzu rasgar toalha da mesa

Os cachorros da raça Shih Tzu têm vontades próprias! Eles são muito companheiros e alguns, muito bagunceiros! Uma tutora viralizou no Tik Tok ao mostrar seu ‘auguiminho’ de quatro patas aprontando todas em casa. Mas, os internautas se divertiram com outra coisa no vídeo: a semelhança na voz e na fala com a personagem Dona Hermínia, interpretada por Paulo Gustavo no filme ‘Minha Mãe é uma Peça’.

No vídeo publicado pela tutora de Jack, um Shih Tzu, ele aparece rascando uma toalha de forro a mesa da casa de sua mãe. Enquanto a tutora ri da situação, sua mãe ‘briga’ durante a gravação.

“Você vai comprar outra, você vai comprar!”, grita a mãe. Se divertindo com a situação, a filha até tenta intervir chamando pelo ‘Jack’. Mas, como um bom Shih Tzu ele ignora o chamado e segue mordendo e puxando o forro da mesa.

Dona Hermínia, é você?

A situação também divertiu os internautas. “O cachorro: vamos renovar Márcia esse não combina com o ambiente”, escreveu um. “Ela não gostou da estampa”, postou outra.

No entanto, a voz da mãe não passou despercebida. “A voz da dona Déia mãe do Paulo Gustavo”, publicou um internauta. “Uma voz de dona Hermínia”, divertiu-se outro. O vídeo soma mais de 10 mil visualizações e quase 800 comentários.

Cães da raça Shih Tzu

Com focinho achatado, olhos amendoados um pouco saltados e a personalidade marcante são as principais características dos cães da raça Shih Tzu.

Conhecidos por serem muito companheiros, os Shih Tzus não são cães de caça ou esportistas. O propósito de suas vidas é amar e ser amado pelos seus pais humanos, servindo como um incrível cão de companhia.

Sempre prontos para receber carinho, são muito dóceis e amigáveis com crianças e outros cães. Definitivamente, são cachorros de ambientes internos. Eles se adaptam muito bem a apartamentos por serem pequenos e não precisarem de muito espaço para se movimentar. Porém, isso não exclui a necessidade de exercícios físicos regulares.

Os Shih Tzus se adaptam muito bem a diferentes “tipos de tutores”. Quando você quiser caminhar eles estarão ao seu lado, ou, quando quiser tirar uma soneca, também estarão, como sempre fizeram desde que surgiram!