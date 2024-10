Dupla é detida com fios de antenas do Morro das Andorinhas, em Cachoeiro

Na manhã desta terça-feira (15), um homem, de 36 anos e um menor de idade, foram emcaminhados à delegacia após serem pegos com fios de cobre furtados das torres de transmissão localizadas no Morro das Andorinhas, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Guarda Civil Municipal, dois guardas estavam se deslocando para o Morro das Andorinhas, para levar um inspetor para fazer manutenção na antena de rádio da Guarda Civil Municipal, quando, na única subida pelo bairro Zumbi, se depararam com dois suspeitos, sendo um homem e um menor de idade.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com eles várias ferramentas, dentre elas uma serra metálica (serrinha), dois alicates e duas facas. Além disso, eles carregavam uma mochila cheia de fios e cabos de energia. Após irem à torre, os guardas municipais constataram que mais cabos haviam sido cortados.

A dupla foi conduzida pela equipe da Guarda Civil Municipal para à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentado à autoridade policial, em lesões e maus-tratos.

