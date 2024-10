EDP e Polícia Civil flagram furto de energia em restaurante do ES

Uma operação realizada pela Polícia Civil e a EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, resultou no flagrante de furto de energia em um restaurante localizado no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta quinta-feira, dia 24. Peritos do Departamento de Engenharia Forense da Polícia Científica (PCI), constataram uma ligação direta de energia no estabelecimento que funciona como um restaurante, lanchonete e pizzaria.

Durante a inspeção, foi constatado que o local estava consumindo energia sem passar pela medição oficial da distribuidora, o que impossibilitava a leitura correta do consumo, configurando furto de energia. Os técnicos da EDP procederam com a desativação da ligação irregular.

O responsável pelo estabelecimento acompanhou a operação e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e adoção das medidas cabíveis.

O furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: “Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. Além do processo criminal, o proprietário irá arcar, conforme a regra da Resolução Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.

Além de ser uma prática perigosa, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população que sofre com a falta do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia.

Casos de irregularidade podem ser denunciados anonimamente pelo site da EDP ou no telefone 0800 721 0707.

