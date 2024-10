Eleições 2024: Corpo de Bombeiros terá efetivo no próximo domingo (6)

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), terá um efetivo de 258 bombeiros militares que estarão empenhados durante as eleições municipais que ocorrerão no próximo domingo (6), em todo o Estado do Espírito Santo.

Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp) nesta quinta-feira (3), os bombeiros estarão disponíveis para atendimentos emergenciais e socorros de urgência.

Eleições no Sul do Espírito Santo

A região Sul do Estado contará com 12 Zonas Eleitorais, cobrindo 371 locais de votação com 12 Juízes Eleitorais.

Data e horário das eleições do primeiro turno

No próximo domingo (6), todos os eleitores poderão ir aos locais de votação à partir das 8h até às 17h do horário de Brasília. A apuração e divulgação dos resultados para todos os cargos será iniciada à partir das 17h da hora oficial de Brasília.