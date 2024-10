Eleições 2024: Uma pessoa conduzida e cinco crimes eleitorais no ES

Uma pessoa foi conduzida à delegacia e cinco crimes eleitorais foram registrados na manhã deste domingo (6), de eleições municipais no Espírito Santo.

De acordo com o painel de ocorrências divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp), os crimes praticados foram: corrupção eleitoral (3), dano e injúria no entorno no local de votação (1), e ameaça contra o leitor (1).

Não foi divulgado detalhes da ocorrência em que a pessoa conduzida à delegacia estaria envolvida. O painel trás ainda que, ao todo, foram registrados incidentes em seis municípios, são eles: Afonso Cláudio (1), Divino de São Lourenço (1), Iconha (1), Laranja da Terra (1), Presidente Kennedy (1) e Serra (1).