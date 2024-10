Encontro da PM avalia índices criminais na região do 5º CPOR

Ocorreu na última quinta-feira (17), por meio do 5º Comando de Polícia Ostensiva Regional, a reunião mensal de Comando na cidade de Domingos Martins, que contou com a presença dos Oficiais Superiores do 5º CPOR e dos Comandantes e Subcomandantes de suas Unidades Operacionais subordinadas (14º Batalhão e 2ª, 6ª e 8ª Companhias Independentes).

O encontro teve como objetivo avaliar os índices criminais e os dados de produtividade apurados no 3º trimestre de 2024 por cada Unidade Operacional, tudo conforme as metas e os objetivos propostos no Plano de Comando do 5º CPOR para o quadriênio 2024-2027.

Além disso, a reunião serviu para os Comandos de cada Unidade apresentarem as boas práticas aplicadas em cada um dos dezoito municípios que compõem a região do 5º Comando de Polícia Ostensiva Regional.

Para o comandante do 5º CPOR, coronel Leonardo Celante, além do caráter técnico, encontros como esse propiciam a interação e a troca de saberes entre os Oficiais que desempenham funções de Comando na estrutura da Polícia Militar do Espírito Santo, o que enriquece o conhecimento profissional de cada um deles.