ES amplia mamografia a todas mulheres a partir dos 40 anos

O mês de outubro, que é marcado pela ampliação das ações de conscientização sobre o câncer de mama, durante a campanha ‘Outubro Rosa’, tem no Espírito Santo um motivo importante para comemorar. A partir deste mês, o exame de rastreamento por mamografia no ES passa a ser disponibilizado para todas as mulheres a partir dos 40 anos.

A iniciativa da Secretaria da Saúde (Sesa) inédita no Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba foi firmada com os municípios, e publicada em Diário Oficial nesta quinta-feira (24) como Portaria 144-R/2024.

A mamografia de rastreamento é uma das principais medidas de saúde pública para a detecção precoce do câncer de mama, que tem no Brasil a padronização de realização bienal em mulheres de 50 a 69 anos.

A ampliação da faixa etária no Espírito Santo para a partir dos 40 anos é uma estratégia que visa garantir a integralidade do cuidado da saúde da mulher, oportunizando o diagnóstico precoce, tendo em vista o cenário epidemiológico de novos casos no estado que demonstra que a doença tem acometido mulheres mais jovens.

Aumento nos casos de câncer de mama no ES

Os dados que pautaram o desenvolvimento do projeto de ampliação na política de rastreamento do câncer de mama, coordenado pela Sesa, por meio da Vigilância do Câncer, em parceria ao Núcleo Especial de Programação de Serviços de Saúde (NEPSS) e ao Núcleo Especial de Atenção Primária (NEAPRI), mostram que a faixa etária de 40 a 49 anos ultrapassou o diagnóstico de novos casos de 50 a 59 anos em 2023 e no ano atual, por exemplo.

Foram 373 novos casos em mulheres com 40 a 49 anos e 344 com 50 a 59 anos, em 2023. Já neste ano, até agosto, somam 195 novos casos na faixa etária de 40 a 49 anos e 189 na de 50 a 59 anos.

Assim, com a Portaria em vigor, o exame passa a ser recomendado e disponibilizado a cada dois anos em mulheres de 40 a 69 anos, mesmo na ausência de sinais ou sintomas da doença, de modo a garantir a oferta do tratamento oportuno a fim de promover uma melhor qualidade de vida e maior sobrevida às pacientes, assim como menores impactos socioeconômicos e menor impacto financeiro ao SUS.

O câncer de mama é o de maior incidência entre as mulheres em todo País, e também no Espírito Santo. No Estado, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o triênio de 2023-2025, é que sejam diagnosticados cerca de 900 novos casos por ano, com um risco estimado de 42,20 casos novos para cada 100 mil mulheres.