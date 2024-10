ES deve se tornar um hub logístico nos próximos cinco anos

Nos últimos dois anos, o Porto de Vitória, no ES, passou por melhorias ampliando sua capacidade instalada em 80% e deve crescer o mesmo percentual nos próximos cinco anos.

Após investimentos no terminal de passageiros, infraestrutura e ampliação de pista no aeroporto, a Zurich revela que tem capacidade para ampliar voos cargueiros por semana e enxerga novas oportunidades no transporte de cargas. Já a VLI discute renovação do contrato da FCA e quer inserir o Espírito Santo em rota de agroinovação.

Os temas foram abordados durante o lançamento da Modal Expo 2025 – 1ª Feira de Logística, Transporte e Comércio Exterior do Estado, nesta quinta-feira (10), no Palácio Anchieta, em Vitória, que contou com a presença do governador Renato Casagrande; do vice-governador Ricardo Ferraço, além de empresários e lideranças dos setores.

Durante o painel “Construindo o futuro logístico do Espírito Santo”, o CEO da VPorts, Gustavo Serrão, afirmou que a concessionária tem planos de expansão com foco na eficiência e na vocação do Estado, indo além de Vitória e Vila Velha, como em Aracruz.

Prova disso são os investimentos de R$ 26 milhões para as dragagens dos portos de Vitória e Barra do Riacho, em Aracruz. As obras irão até fevereiro de 2025.

Compondo também o debate, o CEO da Zurich, Ricardo Gesse, destacou que, em quatro anos e meio no Estado, investimentos foram feitos para ampliar o transporte de cargas, visto a relevância do comércio internacional para as atividades econômicas.

“Hoje o aeroporto recebe semanalmente dois voos cargueiros de grande porte e temos infraestrutura suficiente para ter mais. Há reserva de áreas no sítio aeroportuário, e temos uma área considerável para cargas, que cresceu de 2 mil para mais de 6 mil metros quadrados, além de outra de desenvolvimento imobiliário, reservada para logística. Se o investimento vai acontecer ou não, tudo depende do investidor, de todo movimento econômico que está acontecendo.” Ricardo Gesse, CEO da Zurich

Já o gerente geral de relações institucionais da VLI Logística, Anderson Abreu, destacou a renovação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), considerado por ele “estratégica e importante para o Espírito Santo”, além do LabCerrado, um projeto de agroinovação, que tem por objetivo aumentar a capacidade de produção de grãos no Noroeste de Minas Gerais e é chamado de nova fronteira agrícola do país. “Esses grãos têm vocação para serem exportados pelos portos capixabas”.

Hub logístico

No lançamento da Modal Expo, os presidentes do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado (Sincades), Idalberto Moro; do Sindicato do Comércio de Importação e Exportação do Estado (Sindiex), Sidemar Acosta; e do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado (Transcares), Luiz Alberto Teixeira, reforçaram que os investimentos privados previstos para o Espírito Santo aliados aos de infraestrutura e a política tributária farão com que, no prazo de cinco anos, o Espírito Santo se torne um hub logístico brasileiro.

Eles participaram do painel “A logística e sua importância para o desenvolvimento regional”, e reforçaram que tais projetos poderão trazer um alento aos impactos com a reforma tributária, que, dentre outras medidas, prevê o fim dos incentivos fiscais em 2032.

Em sua fala, Acosta destacou a atuação do Recomex-ES, comitê criado e liderado pelo Sindiex para discutir projetos e pensar o futuro do Estado após 2032, além de pontuar a importância da Modal Expo para o desenvolvimento dos setores.

“O Brasil está integrado com o Espírito Santo e vice-versa. Temos um bom ambiente de negócios e um bom diálogo entre os poderes. O Estado está preparado, organizado e pronto para receber os investimentos previstos, e vamos nos colocar como um hub logístico brasileiro.” Sidemar Acosta, presidente do Sindicato do Comércio de Importação e Exportação do Estado (Sindiex)

Moro reforçou que o Espírito Santo está se tornando polo logístico de armazenagem, que os portos têm grande potencial e que o ES pode ser um polo de ligação com o restante do país através dos portos, podendo ser referência em cabotagem, visto o estrangulamento de outros portos brasileiros.

“O Estado caminha para se tornar referência em logística e mão de obra qualificada. Esses devem ser os diferenciais quando o incentivo fiscal deixar de existir”, disse Moro.

Teixeira reforçou a importância da Modal Expo para o Espírito Santo e das condições ideais de se tornar um hub logístico para o Brasil e para o mundo em função de sua localização e portos.

“Sem dúvida, estamos no caminho certo e a feira será marcante para aproveitarmos este momento. Em 2032, temos uma ameaça por vir, mas acredito no poder de diálogo com o governo, vamos passar por isso como foi com o Fundap. Tenho certeza de que teremos êxito. Tivemos uma boa notícia com a renegociação da BR-101″. Luiz Alberto Teixeira, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado (Transcares)

Modal Expo

A Modal Expo será a 1ª feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo, que vai acontecer entre os dias 03 e 05 de junho, no Pavilhão de Carapina. Idealizada pelo Sindiex, Sincades e Transcares, a Modal Expo foi apresentada ao público presente pelo diretor da Milanez & Milaneze, Marcos Milanez, e pelo diretor da Liga de Marketing, Marcelo Braga, as duas empresas organizadoras da feira.

A expectativa é que o evento reúna mais de 100 marcas expositoras e 7 mil visitantes, em três eixos: conteúdo, negócios e experiência. “A Modal nasce como uma plataforma de comunicação e de negócios, reunindo os principais atores da cadeia de logística, distribuição, transporte e comércio exterior do nosso Estado, afirmou Marcos Milanez.

Setores

A Modal Expo vai reunir três importantes setores da economia capixaba. O setor de transporte, por exemplo, registrou um crescimento do PIB de 7,6% no primeiro semestre deste ano, arrecadou mais de R$ 422 milhões de ICMS no mesmo período e foram gerados mais de 69 mil empregos formais (dado de 2022).

O setor atacadista representa a maior fatia de arrecadação do ICMS do Estado. Em 2023, por exemplo, foram mais de R$ 5 bilhões arrecadados, sendo o segmento responsável por um terço de todo o ICMS gerado no Espírito Santo. São mais de três mil empresas instaladas, gerando mais de 40 mil empregos.

Já o de comércio exterior representa mais de 50% do PIB do Espírito Santo. No período de janeiro a setembro deste ano, o Estado importou mais de US$ 10,8 bilhões, um crescimento de 61,7% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto que as exportações registraram um montante de US$ 8 bilhões, com variação positiva de 14,2% em relação a 2023. Esse desempenho consolida o Espírito Santo como um grande hub do comércio exterior no Brasil.