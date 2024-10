ES firma parceria para gestão do Parque Cultural Casa do Governador

Nesta terça-feira (1º), a Secretaria da Cultura (Secult) e o Instituto ArteCidadania (IAC) firmaram Termo de Colaboração para a gestão e execução do programa cultural do Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. A parceria visa a fortalecer o equipamento cultural como um importante espaço dedicado à arte contemporânea e à sustentabilidade, ampliando sua programação de eventos, seminários, shows, oficinas, ações educativas e visitas guiadas.

O Instituto ArteCidadania foi a organização selecionada por meio de um chamamento público conduzido pela Secult. Com a gestão compartilhada entre o Instituto e o Governo do Estado, o Parque ficará aberto ao público de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, e terá uma equipe especializada para manter o caráter artístico, histórico e ambiental do local.

Na assinatura do termo, estiveram presentes a primeira-dama, Vírginia Casagrande; o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha; e Sérgio Sá Leitão, ex-ministro da Cultura e um dos coordenadores do projeto pelo IAC, além de PX Silveira, diretor-executivo do IAC.

Durante o evento, o secretário Fabrício Noronha destacou a relevância da nova fase:

“O Parque Cultural Casa do Governador é um sucesso absoluto. Desde sua inauguração, a demanda por mais atividades e dias de visitação aumentou. Com essa parceria, vamos fortalecer esse espaço, ampliando e diversificando sua programação, garantindo um maior acesso a atividades culturais, ações de formação e sustentabilidade. O parque é um elo entre arte, história e meio ambiente.”

Um marco para a cultura capixaba

O Parque Cultural Casa do Governador, localizado na antiga Residência Oficial do Governador do Estado, foi inaugurado em maio de 2022 e é atualmente a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo. O espaço abriga 26 obras de arte permanentes e temporárias, entre esculturas e instalações, que dialogam com o ambiente natural de 93 mil metros quadrados.

A estrutura do parque é dividida entre a Secretaria da Cultura e a Secretaria do Governo (SEG), que, juntos, planejam novas etapas para a infraestrutura do local. Entre os projetos futuros, estão previstas a criação de uma recepção, uma área administrativa, um miniauditório multifuncional, uma concha acústica e dois mirantes. Essas obras poderão ser executadas com recursos públicos ou em parceria com a iniciativa privada, sempre respeitando as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Governança da instituição.

Parcerias para um espaço dinâmico

O Instituto ArteCidadania, fundado em 2006, tem como missão sensibilizar e potencializar a sociedade por meio de atividades culturais, esportivas e ambientais. Com o Parque Cultural Casa do Governador, o IAC pretende intensificar suas ações e ampliar o acesso à cultura no Espírito Santo.

A nova programação trará ao público uma experiência enriquecedora, com atividades que vão desde visitas guiadas, passando por oficinas e seminários, até apresentações de grandes shows e espetáculos. O objetivo da Secult e do IAC é consolidar o local como um polo cultural de referência nacional, promovendo o diálogo entre arte e natureza e garantindo a acessibilidade e a formação de novos públicos.