ES lança programa de segurança hídrica com investimento de R$ 582 milhões

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta segunda-feira (14), o lançamento do Programa Estadual de Segurança Hídrica – Águas e Paisagem II, que vai investir R$ 582 milhões para minimizar riscos de inundações e estiagem. O Programa também vai fortalecer a capacidade do Estado de gerenciar recursos hídricos e eventos hidrológicos extremos em um contexto de mudanças climáticas.

O montante é resultado de uma parceria entre o Estado do Espírito Santo e o Banco Mundial. Com o investimento, o Governo do Estado vai realizar uma série de intervenções, como obras de minimização dos efeitos de enxurradas em Ibiraçu e João Neiva, aquisição de veículos de salvamento para o Corpo de Bombeiros, aquisição de equipamentos medidores de vazão e mapeamento hidrogeológico de aquíferos.

“O Espírito Santo tem se preparado para as mudanças climáticas e estamos sendo referência para os demais Estados. A continuidade do Programa Águas e Paisagens vai ser fundamental para que possamos nos preparar melhor para grandes estiagens ou inundações, gerenciando melhor os recursos hídricos”, comentou o governador Casagrande.

Para o secretário de estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, o lançamento do Águas e Paisagem II, representa um passo significativo na gestão de recursos hídricos no Espírito Santo. “Com um investimento de R$ 582 milhões, o programa não apenas visa minimizar os riscos de inundações e estiagens, mas também fortalece a capacidade do Estado em lidar com eventos hidrológicos extremos, especialmente em um cenário de mudanças climáticas”, acrescentou.

Segurança hídrica

No Águas e Paisagem II também está previsto o desenvolvimento de um plano de gestão de risco de inundação, instalação de rede de monitoramento com implantação de estações hidrológicas telemétricas, estruturação de laboratório de análise de qualidade de água, construção do Centro Especializado em Resposta a Desastres (CERD), ampliação do Programa Reflorestar, entre outras intervenções.

“Finalizamos uma primeira parceria com o Banco Mundial, no Águas e Paisagem I, que nos permitiu realizarmos investimentos estratégicos em saneamento e abastecimento envolvendo diretamente 14 municípios, além de ações de mitigação, como a cobertura florestal, e a implantação do Centro de Inteligência da Defesa Civil. Dando continuidade a estas ações, esta nova parceria tem como objetivos principais a melhoria da segurança hídrica e da resiliência climática, necessidades fundamentais para que o Espírito Santo avance ainda mais com medidas eficazes para lidarmos com os efeitos extremos das mudanças climáticas”, afirmou o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.

O diretor do Banco Mundial para o Brasil, Johannes Zutt, enalteceu a parceria entre o Espírito Santo e o Banco. “O Águas e Paisagem II é um novo capítulo na parceria entre o Banco Mundial e o Estado do Espírito Santo. Estou muito feliz em estar aqui fazendo parte do lançamento do Programa. O objetivo do Banco Mundial é ajudar o Espírito Santo a enfrentar os desafios que virão com as mudanças climáticas”, disse.

Além da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), que é a gerenciadora do Programa, outros três órgãos estaduais participarão diretamente como unidades implementadoras: a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) e o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).