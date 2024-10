Espírito Santo ultrapassa meta parcial de cobertura de mais duas vacinas infantis

O Espírito Santo alcançou e ultrapassou a meta parcial de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde para mais duas vacinas infantis do calendário da criança neste ano de 2024.

Desta vez, foram para as vacinas Tríplice Viral e Rotavírus. Para a Tríplice Viral, os dados apontam a cobertura estadual para a primeira dose, ainda preliminar, de 95,46%. A meta é 95%. Já para Rotavírus, a cobertura da segunda dose é de 90,06%, com meta de 90%.

A Secretaria da Saúde (Sesa) espera que as coberturas de vacinação aumentem ainda mais até o final de 2024.

A Tríplice Viral e a Rotavírus são duas das dez vacinas prioritárias da rotina de crianças menores de dois anos de idade do Plano Estadual de Saúde. A vacina Tríplice, por exemplo, previne o sarampo, a caxumba e a rubéola. Além disso, os profissionais de saúde aplicam a primeira dose (D1) aos 12 meses e a segunda dose (D2) aos 15 meses de idade.

Por outro lado, a vacina Rotavírus previne contra a doença diarreica causada pelo rotavírus e deve ser administrada em crianças menores de 8 meses. O esquema de vacinação, por sua vez, consiste em duas doses exclusivamente por via oral: a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses, com um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, o aumento das coberturas da Tríplice Viral e da Rotavírus se deve ao trabalho desenvolvido em parceria com os municípios. Ela cita algumas das ações:

“A implementação do microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade, das campanhas de multivacinação, do monitoramento das estratégias de vacinação (MEV), da busca ativa de não vacinados pelas equipes de Atenção Primária em Saúde e, também, da qualificação dos dados de vacinação do Estado, por meio do sistema Vacina e Confia, entre outros.”

A primeira meta a ser alcançada no Estado foi a da vacina BCG, ainda em julho deste ano. A cobertura atual da BCG é de 93,16%, sendo a meta preconizada de 90%.

Dados das vacinas infantis

Até o final de agosto, as autoridades de saúde aplicaram 33.100 doses de D1 da vacina Tríplice Viral, alcançando 95,46% de cobertura do público prioritário, segundo o sistema Vacina e Confia. Além disso, para contabilizar a meta de cobertura vacinal da Tríplice Viral, o Ministério da Saúde utiliza os dados da primeira dose.

Por outro lado, o sistema registrou 31.230 aplicações da segunda dose (D2) da vacina contra o Rotavírus, considerada válida para a meta de cobertura. Até o final de agosto, a cobertura foi de 90,06% no Estado, atingindo a meta preconizada de 90%.

No entanto, nos últimos três anos, o Espírito Santo não alcançou as metas preconizadas de ambos os imunizantes. Para a Tríplice Viral, a cobertura foi de 86,04% em 2023, 88,57% em 2022 e 80,95% em 2021. Da mesma forma, para a vacina Rotavírus, a cobertura foi de 89,14% em 2023, 83,47% em 2022 e 76,57% em 2021.