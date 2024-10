ES: Sicoob custeia mais de R$14 mil em exames para prevenção ao câncer

O Sicoob ES, por meio de suas seis cooperativas singulares, deu início à edição de 2024 do Projeto Prevenir. Este projeto busca incentivar a prevenção e detecção precoce do câncer, contribuindo com a campanha do Outubro Rosa.

Com a expectativa de realizar cerca de 14 mil exames gratuitos, a ação vai beneficiar moradores de diversos municípios nos estados do Espírito Santo.

“O Prevenir tem dado a oportunidade à vida a milhares de mulheres ao longo dos anos, já que a prevenção e o diagnóstico precoce são passos fundamentais na luta contra o câncer. Espero que a informação e o acesso a tantos exames encontre quem mais precisa. Estamos sempre abertos a incentivar e promover projetos que tenham como propósito o envolvimento com as comunidades em que atuamos”, avalia a diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob Central ES, Sandra Kwak.

Contudo a iniciativa conta com a colaboração de secretarias de saúde e equipes de Saúde da Família, ou por meio de inscrições e mutirões. Tudo isso para garantir que mulheres prioritárias, em conformidade com os critérios do Sistema Único de Saúde (SUS), tenham acesso aos exames.

Além dos exames, o projeto oferece palestras educativas e atividades de cuidados pessoais em diversas localidades, fortalecendo a prevenção e o acesso a informações essenciais para a saúde.

Assim apesar do foco no câncer de mama, o Projeto Prevenir também ampliará suas ações para a prevenção do câncer de próstata em novembro.

Além disso, em parceria com a Universidade Federal do Espirito Santo, tem apoiado a realização do Programa de Assistência Dermatológica e Cirúrgica (PAD). Este programa atua durante todo o ano por meio de 11 mutirões em diferentes municípios para prevenção do câncer de pele.

Para mais informações sobre o Projeto Prevenir e outras iniciativas do Sicoob ES acesse o site www.comunidadesicoob.com.br.