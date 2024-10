Escola de Anchieta promove conversa de alunos com escritor PCD

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Coronel Gomes de Oliveira, localizada no município de Anchieta, promoveu, na última quinta-feira (10), um web encontro com o escritor Gilvã Mendes.

Na oportunidade, os estudantes debateram com o autor acerca de sua obra ‘Queria brincar de mudar meu destino’, que explora a temática da inclusão e da valorização da diversidade.

Leia também: Cachoeiro recebe recebe programação com música, teatro de rua e oficinas

De acordo com a professora de Língua Portuguesa, Carleide de Jesus Souza, o projeto teve início com rodas de leitura e discussões sobre o livro, o que permitiu aos alunos não só conhecerem a narrativa, mas também refletirem sobre temas como superação.

Em seguida, os estudantes produziram notícias a partir dos fatos descritos na obra e realizaram entrevistas com colegas do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da própria escola. Transformaram esses materiais em um jornal mural e o expuseram à comunidade escolar e ao autor.

Já durante a conversa com o ilustre convidado, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória do escritor, poeta e ativista, tirarem dúvidas sobre a obra e compartilharem impressões pessoais.

“O contato direto com o autor gerou grande entusiasmo entre os jovens, contribuindo para estreitar a relação deles com a literatura”, destacou Carleide de Jesus Souza.

A professora do AEE, Regina Célia Marinho Coutinho, explicou que a iniciativa teve como objetivo, além de estimular o gosto pela leitura, promover a inclusão e a valorização dos alunos da Educação Especial.

Por fim, com o intuito de trabalhar a interdisciplinaridade das ações, a professora de Matemática, Lilian Ferreira Freire, solicitou aos estudantes que utilizassem os dados coletados nas entrevistas para produzir gráficos estatísticos, por meio de ferramentas digitais, unindo conhecimentos de ambas as disciplinas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.