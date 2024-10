Espetáculo “Carlota – Focus Dança Piazzolla” em Vitória nesta sexta (4)

O espetáculo “Carlota – Focus Dança Piazzolla” chega nesta sexta-feira em Vitória. O espetáculo se inspira em 11 composições do bandoneonista e compositor argentino Astor Piazzolla.

O tango, criado há quase 150 anos na Argentina, está presente em referências nos passos que exploram solos e aéreos, engates e até momentos de contornos acrobáticos entram em cena.

Leia também: Livro que retrata a umbanda no ES será lançado neste sábado (5)

Sendo assim os elementos do tango, em sua melancolia e rigidez, também servem de livre inspiração para os movimentos da coreografia, considerada uma das mais vigorosas da história da companhia.

“Os bailarinos são condutores da energia de movimentos arrojados e poéticos, sempre com a excelência técnica que marca a trajetória da companhia”, comenta Neoral.

Então o coreógrafo dedica a obra às mestras que compõem os 30 anos de sua trajetória profissional, começando por Carlota Portella, fundadora da Cia. Vacilou Dançou – e ainda Regina Sauer (Cia. Nós da Dança), Giselle Tapias e Deborah Colker

Entretanto os elementos do tango também servem de livre inspiração para os movimentos da coreografia, considerada uma das mais vigorosas da história da Focus Cia de Dança, que tem patrocínio oficial da Petrobras há uma década.

Ademais “Carlota – Focus Dança Piazzolla” patrocínio da Petrobras, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Mas a Ratimbum Produções e Artes assina a produção local.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.