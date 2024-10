Espetáculo infantil faz parte da programação do Dia da Criança no ES

O espetáculo infantil, que celebra histórias da região norte e sul capixaba, fará parte da programação especial do Dia da Criança. Assim a apresentação será no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, no próximo dia 13 de outubro, às 9h40 da manhã.

Entre Rios e Montanhas é a junção do trabalho das companhias de contação de história, Mais um Ponto Mais um Conto e Histórias Encantadas. A peça infantil é o emaranhado de histórias, lendas, contos e fábulas da cultura popular do Norte e do Sul do Espírito Santo.

A interpretação dos contadores de história trabalha cantigas e brincadeiras da infância brasileira. Contudo buscando preservar e valorizar a memória capixaba, bem como fomentar a representatividade dos livros infantojuvenil.

Assim a junção destes saberes estimulou a produção criativa e ampliou o portfólio de atuação das companhias envolvidas no espetáculo.

“O ponto de partida para a criação de Entre Rios e Montanhas foi a pluralidade que a cultura capixaba possui. Exploramos de maneira lúdica a diversidade do Espírito Santo a partir do olhar da infância”, explica Eliane Correia, uma das pesquisadoras e dramaturgas do projeto.

Sendo assim serviram de base para a criação do espetáculo histórias como Dona onça e o macaco prego e a Lenda do Touro Ó, “que resgatam a memória infantil” de cidades do interior capixaba. Portanto o Entre Rios e Montanhas é uma oportunidade “única de valorizar a memória capixaba através das crianças”, pontua Eliane.

Por fim, para assistir o espetáculo, o público deve realizar a retirada dos ingressos na plataforma Sympla.com. Salvo, o projeto é promovido com recursos da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço:

Entre rios e Montanhas

Parque Cultural Casa do Governador

Dia: 13 de outubro Horário: 9h40 Local: R. Santa Luzia – Praia da Costa, Vila Velha – ES

Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla.com

Ambos com entrada gratuita.

Intérprete de Libras como medida de acessibilidade.

Intérprete de Libras como medida de acessibilidade. Fotos: Divulgação Entre Rios e Montanhas

Ficha Técnica:

Dramaturgia: Claudia Tardin, Eliane Correia, Renan Peruggia

Dani Linno Figurinos: Mais um ponto mais um conto e Histórias Encantadas de Cacá e Renan

João Batista Ferreira de Moraes Sonoplastia e Trilha Original: Claudia Tardin, Eliane Correia, Renan Perruggia

Taynara Barreto Concepção de Arte e Registro: Wallace Dias