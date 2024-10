Espírito Madeira 2024: uso sustentável da madeira nativa estará em foco

A VP Madeiras, maior fornecedora de madeira nativa proveniente de manejo florestal sustentável no Espírito Santo, estará presente na Feira Espírito Madeira – Design de Origem 2024, de 07 a 09 de novembro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante (ES).

A empresa, com atuação nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, além do Espírito Santo, é especializada na representação de grandes madeireiras do Brasil, oferecendo madeira rastreada e certificada por selos como FSC e Selo Verde, garantindo a sustentabilidade dos seus produtos.

Madeira nativa é um tema essencial

Durante a edição anterior da Feira, Vanderson Paris, CEO da VP Madeiras, notou a ausência de madeira nativa entre os expositores, o que impulsionou sua atuação para estreitar laços entre a organização do evento e as maiores madeireiras do Brasil, em especial do Norte do país.

“A partir de então começamos um diálogo, uma amizade, uma relação profunda entre mim e Paula e Nicola (os idealizadores). E ao longo deste último ano, me coloquei à disposição para ser a ponte entre a Feira e as madeireiras do Norte do Brasil”, comenta Paris, ressaltando que essa articulação foi essencial para garantir a presença dessas empresas no evento de 2024.

Um dos maiores destaques trazidos pela VP Madeiras é o fortalecimento da presença do Centro de Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem), que irá mostrar ao público da Espírito Madeira a importância do uso de madeira com rastreabilidade e legitimidade.

A proposta central é demonstrar que a madeira nativa, quando proveniente de áreas legalmente manejadas, pode ser um produto de alta qualidade, democrático e essencial para a preservação ambiental, sem deixar de lado o desenvolvimento econômico.

Paris acredita que a Feira tem papel fundamental na promoção de soluções sustentáveis no mercado madeireiro:

“O evento é de demasiada relevância para toda a cadeia econômica, permitindo entender que, além de termos um produto de alto padrão, é possível fazer algo concomitante à manutenção do meio ambiente”, reforça o CEO. Para ele, a Espírito Madeira transcende uma simples exibição comercial, sendo um importante fórum de debate sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

A participação da VP Madeiras reflete a expansão do uso de madeiras nativas legalmente manejadas, que respeitam o meio ambiente e contribuem para a manutenção do CO2 na atmosfera. Com a participação da empresa e dos seus parceiros, a Espírito Madeira 2024 se consolida como uma plataforma de inovação e sustentabilidade no setor florestal, promovendo o uso consciente da madeira nativa e ampliando o debate sobre as práticas de manejo sustentável, essenciais para o futuro do setor.

A Feira

Com o objetivo de conectar toda a cadeia produtiva da madeira em um único evento – da área florestal até o alto design – empresários do setor idealizaram a Espírito Madeira, o mais completo evento do setor produtivo de madeira do Brasil, que teve sua primeira edição em 2023.

Organizada pelo Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, a Feira tem o apoio de grandes instituições e reúne palestras, paineis e workshops para diferentes públicos, ministrados por profissionais altamente qualificados, além da feira expositora, com 60 expositores já confirmados.

O sucesso de público e volume de negócios, na primeira edição, reforçou a importância de um evento setorizado na região que é bastante conhecida por seu potencial turístico e de grande valor para o agronegócio nacional. É uma oportunidade tanto para empresários como para consumidores finais, para que conheçam as tendências do mercado, as novidades em produtos, serviços e legislações.

Além das oportunidades de negócios e discussões estratégicas, a programação da Espírito Madeira 2024 traz 30 madeireiras da região Amazônica, através do Cipem, o Espaço Maker, as Olimpíadas da Madeira, com disputas de machado e serrote; o Dia de Campo Penzasaur, em Pindobas, onde os visitantes terão a chance de vivenciar uma experiência prática na floresta, no contraturno da Feira; o espaço “Espírito Arquitetura”, com curadoria de Paulete Almeida e participação do Café Camocim; o espaço “Faça Você Mesmo”, com oficina de casaca; além de exposição de ferramentas antigas e shows musicais. O evento também vai destacar inovações sustentáveis na construção, florestas nativas plantadas, construções modulares, que utilizam madeira integrada com aço, vidro ou pedras ornamentais, e design de ponta.

No ano passado, a edição de estreia impactou mais de 10 mil pessoas, movimentando mais de R$ 26 milhões em negócios, evidenciando o papel vital da Espírito Madeira na promoção e impulsionamento da indústria da madeira no cenário nacional. Além disso, com 40 palestrantes e mais de 51 horas de programação.

Presenças confirmadas

Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes)/Governo do Estado do Espírito Santo

Associação dos Artistas e Artesãos em Madeira (Amade), de Pomerode (SC)

Associação Capixaba de Tecnologia (Act!On)

BMV

Centro de Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem)

Departamento de Ciências Florestais e da Madeira da Ufes

Sistema Faes/Senar/Sindicatos

Heringer

Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF)

Câmara Setorial da Indústria Moveleira da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes/Sesi/Senai)

Fuste Woodtech (Consultoria Marcenaria Madeira)

HFort, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf)

Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Jowat Adesivos

Maciel Soluções Empresariais

Maretto Produtos e Serviços Florestais

Minusa Forest

Nicola Marcenaria & Design

Paulete Almeida Arquitetura

PenzSaur

Placas do Brasil

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

Serviço Nacional da Indústria (Senai)

Sindi Rochas

Sindicato das Indústrias de Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região Norte (Sindimol)

SindMadeira

Sindicato da Indústria Moveleira de Colatina (SindMóveis)

Torabras, Teak Resources Company (TRC)

Vantec

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Serviço

Espírito Madeira- Design de Origem 2024

Data: 07 a 09 de novembro

Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante (ES)

Horário de funcionamento: 13h às 21h

Entrada gratuita

Site: https://espiritomadeira.com.br/

Instagram: @espiritomadeiraoficial

Patrocínios: Master- Placas do Brasil, Tecnologia e Inovação- Alca Máquinas, Espaço Maker- Bosch, Freud e Alca Máquinas

Apoio: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Aderes, Senar-ES, Governo do Estado, Faes/Senar/Sindicatos, Findes/Sesi/Senai, FNBF, Cipem, Sebrae, Destinejá, Acomac, VP Madeiras

Organização: Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB) e Interação

Programação Espírito Madeira 2024

(*A programação está sujeita à alteração. Consulte a programação atualizada em www.espiritomadeira.com.br)

Quinta-feira (07/11/2024)

Cerimônia de abertura

19h30: Coral Rochativa

19h45: Abertura oficial

20h: Tombinho da Polenta e cantarola

Auditório

15h30: Gestão de alta performance

Edmilson Supelete (Sindimol)

16h: Panorama do setor florestal no Espírito Santo no âmbito da indústria de papel e celulose

Allan Brito (Suzano)

16h30: Associativismo como valor competitivo

Representantes e empresários do setor madeireiro e moveleiro

17h50: Madeira tratada, aplicações e tendências

José Antônio Neto (Torabrás)

18h15: Arquitetura Modular Sustentável

Heliomar Venâncio (Asbea ES)

18h40: Se eu plantar espécies nativas, vou ter problemas pra colher? Resumo do marco regulatório atual e tendências futuras

Raul Silva Telles do Valle (Coalizão Brasil)

Espaço Acadêmico

15h30: A natureza como valor competitivo: preservação e crescimento sustentável dos negócios

Carlos Sacco (BMV)

16h30: Comparação da densidade e estabilidade da madeira de Pau-brasil nativa e reflorestada

Sinval Marques (Ufes)

17h30: Inovação em prol das indústrias

Bianca Souza (FindesLab)

Espaço Maker

15h: Conhecendo discos de serras circulares da Freud

Claudio Silva

16h30: Tornearia excêntrica

Sandra Greuel

18h: Marcenaria criativa com pinus

Gil Chagas (Cupim Banguelo)

Palco Principal

20h30: Orquestra Jovem

Olimpíadas da Madeira

18h30h às 19h30

Oficinas DIY

16h e 18h: Oficina de confecção de casacas

Coordenada pelo Instituto Nós Mulheres

Rodada de negócios (coordenada pelo Sebrae/Findes)

14h às 17h30

Sexta-feira (08/11/2024)

Auditório

15h30: Sustentabilidade da madeira no Mato Grosso

Lílian Ferreira Santos (Secretaria do Licenciamento Ambiental e dos Recursos Hídricos do Mato Grosso)

16h: Investimentos no Espírito Santo

com Pablo Lira (Instituto Jones dos Santos Neves)

16h45: Silvicultura de nativas: o potencial da atividade para suprir o mercado de madeira tropical no Brasil

Daniel Piotto (UFSB); Gabriela Pereira (WWF); Alan Batista (Symbiosis Investimentos); Tiago Godinho (Reserva Natural Vale).

18h: Parcerias florestais: oportunidades partilhadas

Ezio Tadeu Lopes (Brazilian Forestry Empreendimentos Florestais)

Espaço Acadêmico

15h30: P&D de silvicultura de espécies nativas: programa pré-competitivo para o setor florestal do Brasil

Carlos Silveira (PCTSul)

16h: O design que vende: a resposta para as indústrias que querem vender e performar com sucesso

Simone Villéla (Infinity Studio Design)

16h30: A madeira e o design de móveis brasileiro

Isabela Castello, designer de móveis e objetos

17h: Inspeções de qualidade da madeira serrada

João Gabriel Missia da Silva (Sesi/Findes)

Espaço Maker

15h: Marcenaria e marketing: como conectar os dois universos

Luana Hazine

16h30: Sloyd Experience: moldando o caráter das crianças através da arte da marcenaria, Luis Otavio Cocito Araujo

18h: Tecnologia e inovação para a marcenaria 4.0

Eduardo Rechenberg (Alca)

Rodada de créditos (coordenada pelo Núcleo de Acesso ao Crédito da Findes)

16h às 17h30

Oficinas DIY

16h e 18h: Oficina de confecção de casacas

Coordenada pelo Instituto Nós Mulheres

Olimpíadas da Madeira

19h às 20h

Palco Principal

20h30: Banda Casaca

Sábado (09/11/2024)

Auditório

15h30: Economia circular no setor de madeiras

Télvio Valim (Instituto Reciclemais) e Giusilene Pinho (Ifes)

16h30: Donna Madeiras e a visão de mercado da madeira de eucalipto

Sabrina Donna (Donna Madeiras)

O futuro da madeira no Brasil: tendências e oportunidades

Clédson Silva (R3 Mogno)

Eucaliptos multiusos, seus produtos e mercados: uma cadeia de negócios

Cláudio Obino (PlanetWood)

17h50: A madeira na evolução do design

Sandra Bastos, designer de interiores

18h30: Temas atuais do Direito do Trabalho de interesse das empresas

Marco Antonio Redinz, advogado trabalhista, escritor, especialista de relações do trabalho da Findes

Espaço Acadêmico

15h30: Técnicas não-destrutivas para avaliação de sanidade/qualidade de árvores

Rejane Costa Alves (Ufes)

16h: Do campo ao laboratório: técnicas de coleta de madeira para análises precisas de propriedades

Stéffany Araujo

16h30: Avaliação da integridade interna do fuste de árvores urbanas históricas: um estudo de caso

Glaycianne Santos Ataíde

Espaço Maker

15h: Acabamentos tradicionais de marcenaria em óleos e ceras

Leonardo Afonso

16h30: Fazer é pensar: o ofício do artífice

Júlia Krantz

18h: Marcenaria do século XXI

Bruno De Lazzari

Oficinas DIY

14h, 16h e 18h: Oficina de confecção de casacas

Coordenada pelo Instituto Nós Mulheres

Olimpíadas da Madeira

19h às 20h

Palco Principal

20h30: Banda PicNic Dogs (Rock nacional dos anos 80 e 90)

Educação Ambiental

13h às 17h

Sobre o MCC&VB

O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau é uma Instância de Governança sem fins lucrativos que colabora para o desenvolvimento sustentável do turismo nos dez municípios da região associados: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

A entidade é mantida pela iniciativa pública (prefeituras, governo do Estado, através das secretarias de Turismo, no Governo Federal, com o Ministério de Turismo, Embratur/e órgãos do Sistema S) e privada, com a contribuição das mensalidades de associados e patrocínios.

Foi constituída em 05 de maio de 2006, sob a forma de associação, e tem por objetivo a captação e geração de eventos de alcance regional, nacional e/ou internacional, o desenvolvimento do turismo nas suas diversas modalidades, a defesa e proteção do meio ambiente, do artesanato e do patrimônio cultural artístico, religioso, histórico e do turismo rural da Região Turística Montanhas Capixabas.

A missão do Convention está em consonância com o programa de Regionalização do Ministério do Turismo que visa descentralizar as ações e assim trabalhar os municípios com características similares de forma regionalizada, construindo um destino turístico com planejamento e organização.

A atual diretoria conta com Valdeir Nunes (diretor-presidente), Ana Venturim Porto (vice-presidente de Administração e Finanças), Leandro Carnielli (vice-presidente de Relações Institucionais), Cláudio Chieppe (vice-presidente de Sustentabilidade e Inovação) e Andreia Rosa (diretora executiva).

Acompanhe todas as informações também no Instagram: @mccvb_institucional e @montanhascapixabasoficial