Espírito Santo gera mais de 2,5 mil novos empregos no mês de agosto

Após o déficit na criação de empregos em julho, com um saldo negativo de 925 vagas no Espírito Santo, o número de novas contratações voltou a subir em agosto: 2.515, sendo esse o saldo entre admissões e demissões de profissionais com carteira assinada.

Os setores de comércio e serviços foram os que mais contrataram durante o mês: 2.256 e 844, respectivamente, totalizando 3.100 novos empregos formais. O segmento industrial também teve saldo positivo, com 763 vagas. Por outro lado, a agropecuária e a construção civil foram os setores que apresentaram recuo, com saldos negativos de 1.144 e 204, respectivamente.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O levantamento apontou ainda que o crescimento na geração de empregos em agosto no estado representou um aumento de 838,4% em relação ao saldo registrado no mesmo mês de 2023 (268). Somando os dados de agosto, o mercado de trabalho formal capixaba criou 31.653 empregos neste ano, sendo esse o saldo de 2024. Apesar disso, esse acumulado ficou 0,9% menor do que o número de vagas abertas de janeiro a agosto de 2023, de 31.935.

Ao avaliar o setor de serviços, os segmentos de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas se destacaram na geração de empregos. Já no setor de comércio, chamou atenção o segmento varejista, com contratações em hiper e supermercados.

A coordenadora do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, explicou que, ao todo, ocorreram 48.666 admissões no Espírito Santo em agosto e, na comparação com o mês anterior, houve uma leve queda de 0,9%. Já no lado dos desligamentos, ocorreram 46.151 demissões, que ficaram 7,7% abaixo das de julho.

Para a coordenadora, o saldo positivo no emprego formal capixaba, de 2.515, não só proporciona maior segurança para os trabalhadores, como também aumenta a arrecadação fiscal e promove um ambiente de negócios mais estável.

“A contínua criação de vagas evidencia a transformação digital e a expansão de serviços de maior valor agregado. Esse movimento está alinhado com uma economia que busca diversificar suas bases produtivas, reduzindo a dependência de setores mais tradicionais como a agropecuária e a construção civil, que registraram quedas”, complementou Ana Carolina.

Em número absoluto de empregos formais no Espírito Santo, o levantamento aponta que há 905.981 profissionais com carteira assinada, sendo que 71% dos trabalhadores atuam no comércio de bens e serviços (45,8% no setor de serviços e 25,2% no comércio).

Dados por município

A geração de empregos no estado apresentou uma concentração expressiva de vagas nas cidades da região metropolitana. Em agosto, o destaque ficou para Vitória, com saldo de 659 novos empregos, impulsionada pelo setor de Tecnologia da Informação. O segundo município no ranking de contratações foi Vila Velha (475), seguido por Guarapari (417), Cariacica (312), Aracruz (264) e Viana (238).

As novas vagas de Vila Velha se devem a atividades administrativas e serviços complementares como serviços para edifícios e atividades paisagísticas. Já Guarapari teve a maioria das contratações no comércio varejista, em hiper e supermercados. O setor em evidência de Cariacica foi serviços de escritório e apoio administrativo às empresas. Em Aracruz, as vagas se concentraram em atividades paisagísticas e, em Viana, no comércio.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site da Fecomércio-ES, na seção Connect: https://fecomercio-es.com.br/pesquisas/.