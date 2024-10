Espírito Santo investe R$ 2,45 milhões em quatro novas startups

O Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Funses1, criado com recursos do Fundo Soberano do Governo do Espírito Santo, anunciou nesta semana quatro novos investimentos em empresas de tecnologia: Saque Crédito, Forum Hub, Iaas! e Retize. O investimento total é de cerca de R$ 2,45 milhões. O Funses1 ainda tem a Quartzo Capital como gestora dos investimentos e a ACE Ventures como responsável pelo programa de aceleração

Conheça as novas startups do ES

A Saque Crédito , fundada em Cariacica (ES), é uma startup com foco em administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, administração de cartões de crédito e correspondentes de instituições financeiras.

, fundada em Cariacica (ES), é uma startup com foco em administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, administração de cartões de crédito e correspondentes de instituições financeiras. A Forum Hub , por outro lado, busca impactar o mercado jurídico, utilizando tecnologia e inovação. Ela também oferece uma plataforma on-line acessível, que facilita a conexão entre clientes e advogados especializados, simplificando o processo de resolução de problemas legais.

, por outro lado, busca impactar o mercado jurídico, utilizando tecnologia e inovação. Ela também oferece uma plataforma on-line acessível, que facilita a conexão entre clientes e advogados especializados, simplificando o processo de resolução de problemas legais. A Iaas! , por sua vez, é uma plataforma composta por esteiras automáticas padronizadas e parametrizáveis. Possui como foco garantir a gestão de compliance, risco e operações financeiras de empresas.

, por sua vez, é uma plataforma composta por esteiras automáticas padronizadas e parametrizáveis. Possui como foco garantir a gestão de compliance, risco e operações financeiras de empresas. Já a Retize transforma marcas e entidades esportivas em plataformas de mídia digital, possibilitando que marcas anunciantes aproveitem todo o potencial e engajamento de audiências exclusivas.

Além do aporte financeiro, o Funses1 iniciou o processo de aceleração, executado pela ACE Ventures. As startups selecionadas participarão de uma aceleração de aproximadamente três meses. O objetivo é investir e acelerar até 50 empresas em cinco anos. Com as startups eleitas para o sexto batch, o fundo aportará em 25 empresas no modelo de Aceleração com Investimento, em mais de dois anos de programa.

Conheça o Funses1

Criado em 2019, com base nos recursos oriundos da exploração de petróleo, o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo (FUNSES) permite, a partir do investimento de receitas provenientes da indústria do petróleo e do gás natural, buscar a atração de novos negócios, gerando emprego e renda para a população do Estado.

Em 2021, o Governo do Espírito Santo canalizou recursos para o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), que foi responsável pela criação do edital de gestão do Fundo de Investimento em Participações (FIP), se consolidando como uma iniciativa de grande importância estratégica para o novo ciclo econômico local, com potencial para impactar o rumo da economia.

O capital investido pelo FUNSES1 deverá ser destinado às empresas de tecnologia que cumpram pelo menos um dos três critérios:

Empresa criada no Espírito Santo; Empresa que tenha ou venha a ter investimentos no Estado do Espírito Santo; Empresa que tenha sede fiscal no Espírito Santo.

Sobre a Quartzo Capital

A Quartzo Capital é o resultado da fusão entre duas empresas reconhecidas nacionalmente pela excelência em serviços financeiros: TM3 Capital e CTM Investimentos. Ademais, com R$ 1,4 bilhão sob gestão, a empresa atua nos setores de Asset Management, Venture Capital, Wealth Management, Corporate Finance e Real Estate.

A Quartzo Capital conta com mais de 2.500 investidores e mais de 60 investimentos em startups realizados. Além disso, ela possui uma ampla expertise e cases de sucesso, com investimentos em empresas de diferentes segmentos e tamanhos. A empresa já co-investiu ou vendeu empresas para grandes corporações, tais como Bradesco, Santander, Movile, Microsoft, Linx, Stone, Whirlpool, Sonda, Trimble, Ambev, Gerdau e ArcelorMittal.

Sobre a ACE Ventures

A ACE Ventures é uma investidora early stage. Fundada em 2012 pelos empreendedores seriais Pedro Waengertner e Mike Ajnsztajn, a ACE Ventures já realizou aportes em mais de 150 startups. Ela concluiu o exit de 29 dessas empresas, como Decorati e Love Mondays, vendidas em 2019 para a Loft e Glassdoor respectivamente, além da Melhor Envio que foi adquirida pela Locaweb no fim de 2020.

Por fim, no seu track record mil startups conectadas com grandes empresas. A holding conta também com verticais de consultoria de inovação (ACE Cortex) e educação (Future Dojo). Além dessas, em 2023, lançou dois novos negócios, sua boutique de M&A (ACE Advisors) e a gestora para transações via corporate venture capital (ACE Outlier Capital).