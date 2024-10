Estado supera a média nacional de cobertura da Atenção Primária à Saúde

A Estratégia Saúde da Família (ESF) no Brasil completa 30 anos de atuação em 2024 e o Espírito Santo tem muitos motivos para comemorar. A cobertura de ESF está em 96%, ultrapassando a média nacional de 92,5%, calculados conforme a Nota Técnica Estadual para o Plano Estadual de Saúde.

O Estado aderiu à ESF em 1998 e contava, inicialmente, com apenas 26 equipes de Saúde da Família. Atualmente, são 1.058 equipes, o que tirou o Espírito Santo da 5ª pior cobertura em 2019 para a 12ª melhor neste ano.

A mudança se tornou possível a partir de políticas e projetos desenvolvidos pela Secretaria da Saúde (Sesa), por meio da Subsecretaria de Atenção à Saúde e do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), especialmente após a criação do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

“A ESF é o alicerce do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu fortalecimento é essencial para garantir um cuidado integral, humanizado e de qualidade a todos os capixabas, especialmente àqueles que vivem em áreas mais vulneráveis. Aumentar a cobertura da ESF significa aproximar o atendimento da população, garantindo que cada família tenha acesso a uma equipe de saúde que conheça as suas necessidades específicas e que trabalhe para promover a saúde e prevenir doenças. Com a ESF, conseguimos investir na saúde preventiva, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, reduzir hospitalizações desnecessárias e otimizar o uso dos recursos públicos de forma mais eficiente”, declarou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Equipes multiprofissionais

A ESF visa a efetivação da Atenção Primária à Saúde (APS) e está presente em todo o território nacional. As equipes são multiprofissionais, compostas basicamente por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde.

A chefe do Núcleo Especial de Atenção Primária (Neapri) da Sesa, Maria Angélica Callegario, explica que a Saúde da Família desempenha um papel fundamental no atendimento de saúde integral e contínuo no SUS, com desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde.

“Entre as várias iniciativas desenvolvidas está o Plano Decenal APS+10, implementado por meio do Decreto 5.010-R, de 16 de novembro de 2021, que tem como objetivos qualificar e ampliar o acesso, e fortalecer e reorganizar a APS, por meio de parcerias e pactuações com os municípios capixabas. Além disso, traz as diretrizes, metas e estratégias de atuação governamental para o exercício de 2022 a 2032”, explicou Maria Angélica Callegario.

