Estudantes da rede pública visitam fábrica de papel em Aracruz

Alunos do curso técnico em Logística da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Maria de Novaes Pinheiro, localizada no município de Viana, participaram, nessa quinta-feira (17), de uma visita técnica à Suzano, localizada em Aracruz. A iniciativa buscou oferecer uma oportunidade para os estudantes compreenderem de perto os processos logísticos e industriais de uma empresa de grande porte.

Durante os momentos iniciais da aula de campo, os alunos foram introduzidos à história centenária da produtora de papel e celulose e à sua atuação tanto no mercado nacional quanto internacional. Além disso, a apresentação institucional destacou o compromisso da empresa com a sustentabilidade e a inovação, aspectos que despertaram grande interesse nos estudantes.

Leia Também: Jerônimo Monteiro irá sediar a II Semana da Agricultura Familiar

Em seguida, foram guiados por um tour pelas instalações fabris, onde puderam observar o processo de transformação da madeira em celulose e entender a importância da logística no ciclo de produção, desde o transporte dos insumos até o armazenamento e a distribuição dos produtos finais.

Ao final da visita, os estudantes tiveram ainda a oportunidade de conhecer o Centro de Tecnologia da empresa, local onde são desenvolvidas inovações tecnológicas que fortalecem a sustentabilidade e a eficiência produtiva.

Aprendizado técnico

De acordo com o coordenador do curso, Vanderlan Leal Del Pupo, esse contato com as inovações emergentes proporcionou uma visão ainda mais ampla sobre as tendências logísticas e os desafios do setor. Ele destacou também que, além do aprendizado técnico, os alunos puderam vivenciar um momento de integração durante o almoço oferecido no restaurante industrial da empresa, trocando ideias com os profissionais que atuam no dia a dia da Suzano.

“Foi muito prazeroso vê-los aplicarem o que aprendem em sala de aula na prática. Eles puderam presenciar a eficiência do uso de recursos e a importância da logística no processo produtivo. A visita consolidou-se como um importante complemento ao aprendizado teórico, aproximando os alunos da realidade do mercado de trabalho e reforçando a importância da logística na operação de grandes empresas”, contou Vanderlan Leal Del Pupo.