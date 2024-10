Grávida é agredida pelo companheiro na frente dos filhos em Muqui

Uma grávida foi agredida pelo companheiro na frente dos filhos de 11 e 13 anos, no bairro Cruzeiro, em Muqui, no último sábado (5).

Em contato com a vítima, ela relatou aos policiais militares que seu companheiro teria chegado embriagado em casa, arrombado a porta, quebrado objetos dentro de casa e a agredido com empurrões, além de ter tentado esganá-la pelo pescoço.

Neste momento, os filhos da vítima, de 11 e 13 anos, conseguiram pedir ajuda e acionaram a polícia. A vítima contou, ainda, que não é a primeira vez que sofre agressão por parte do companheiro, e que possuía uma medida protetiva contra ele.

O agressor foi detido e conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para ser apresentado à autoridade de plantão.

