Homem é preso após furtar fios de semáforo no ES

Agentes de trânsito prenderam um homem suspeito de furtar fios de semáforos da Avenida Mário Gurgel. A prisão ocorreu na tarde de sábado (19), após o suspeito ser flagrado suspenso em um poste nas proximidades do posto de combustível São Cristóvão, no bairro Dom Bosco. Com o homem, foram encontrados fios de cobre, ferramentas e duas armas brancas.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o furto. Ele ainda apontou o envolvimento de outros indivíduos que também estariam praticando furtos na região, provocando interrupções na sinalização semafórica. O homem foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional.

“A atuação rápida e eficaz dos agentes de trânsito foi fundamental para impedir mais prejuízos e garantir a segurança da população. A ação mostra que estamos atentos a essas práticas criminosas que prejudicam o dia a dia da cidade”, disse o secretário de Defesa Social Claudio Victor.