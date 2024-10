Homem é preso por suspeita de tentativa de homicídio em Muniz Freire

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, prendeu, nesta quarta-feira (9), um homem de 27 anos, no Centro de Muniz Freire. Ele é suspeito de esfaquear a ex-companheira na tarde do dia 12 de setembro, no Centro da Cidade. Sabendo que estava sendo procurado, o suspeito se apresentou na Delegacia.

No dia dos fatos, a Polícia Militar, foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em via pública. A vítima, uma mulher de 21 anos, foi atacada pelo ex-companheiro com diversos golpes de faca após ser perseguida, tentando se proteger em um comércio local.

Funcionárias de uma loja próxima relataram aos militares que o agressor já estava rondando o local e, ao tentar se aproximar da vítima, foi confrontado pelas testemunhas. A vítima tentou fugir, mas foi atingida pelas costas. Ela foi socorrida em estado grave, com uma das facadas atingindo profundamente as costas, e transferida para a Santa Casa de Cachoeiro.

“O caso foi bem grave, a vítima é ex-companheira do suspeito e tem uma filha com ele. Ele fez isso em praça pública, tudo captado por imagens de videomonitoramento. A vítima escapou por pouco”, disse o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire.

A prisão preventiva foi solicitada pela autoridade policial e concedida pelo juiz. “No dia, não o localizamos para prendê-lo em flagrante, mas pedi a preventiva logo depois e o juiz concedeu. O advogado quis apresentá-lo primeiro, mas ele se apresentou sozinho hoje cedo, e então o conduzimos à Delegacia Regional”, informou o delegado.

Ele foi encaminhado à 8ª Delegacia Regional de Ibatiba, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão por tentativa de homicídio qualificado cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio) e realizado os procedimentos de praxe. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça.