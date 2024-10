Inédito na América Latina, Horasis Global Meeting inicia nesta sexta (25) no ES

Começa amanhã um dos eventos globais mais influentes da atualidade sobre sustentabilidade e tendências emergentes, o Horasis Global Meeting. Realizado pela primeira vez na América Latina, o encontro reunirá, até domingo (27), mais de 400 líderes globais na Cidade da Inovação do Ifes, em Vitória.

A abertura será às 9h30 e contará com a presença do ministro do Empreendedorismo, Microempresas e Pequenas Empresas, Márcio França, o vice-governador do Espírito Santo e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa, e o presidente e fundador do Horasis, Frank-Jürgen Richter.

Leia também: Confira o funcionamento dos órgãos do ES no Dia do Servidor Público

Além disso, a cerimônia contará ainda com a participação de Paulo Baraona, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Nailson Dalla Bernadina, presidente do Espírito Santo em Ação, e Renan Chieppe, presidente da Fetransportes.

Com o tema “Construindo Pontes para o Futuro”, o encontro será marcado por discussões sobre tecnologia, desenvolvimento sustentável e soluções inovadoras para os desafios contemporâneos.

O evento contará com a presença de figuras de destaque mundial, como a ex-presidente do Equador, Rosalia Arteaga, o ex-primeiro-ministro da Tunísia, Hichen Mechichi, e o líder da equipe da Organização das Nações Unidas (ONU) que criou o conceito ESG, Paul Clements Hunt.

Frank-Jürgen Richter destaca que a programação terá plenárias dedicadas ao cenário econômico mundial, ao capitalismo e como a ESG pode mudar o conceito, a importância da água e relação direta com os negócios.

“Nosso objetivo é trazer soluções práticas para os desafios, não só ideias. Temos participantes que são investidores, representantes de governos e também da sociedade civil. Esses três grupos, quando unidos, conseguem promover ações efetivas para as principais dificuldades da atualidade”, disse.

Horasis Global Meeting

O meeting, que está em sua oitava edição, é realizado pelo ES em Ação, Findes Cindes e Horasis, apresentado por Apex, Sicoob e Cesan, tem patrocínio de Banestes, ArcelorMittal, Vale, Bandes, CNI, Suzano, ES Gás, Fetransportes, Grupo Águia Branca e Marca Ambiental e apoio do Allemand, Espírito Madeira, GVBus, Portocel e Governo do Estado.