Iúna é campeão masculino da Copa Sesport 2024; confira como foi

Afonso Cláudio e Iúna são os campeões da Copa Sesport 2024, nas categorias feminina e masculina, respectivamente. As finais foram realizadas em jogos únicos, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, no sábado (12).

Leia também: Castelo e GEL se enfrentam pelo Capixabão Série B; veja todos os jogos

No primeiro jogo do dia, na disputa entre as mulheres, Afonso Cláudio e São Mateus ficaram no empate por 2 a 2 no tempo normal. A equipe da região serrana marcou os dois gols no primeiro tempo, mas o time mateense chegou ao empate na etapa complementar. Só que nos pênaltis, deu Afonso Cláudio: 5 a 4. Esta foi a segunda vez que a categoria feminina foi disputada na história da competição.

Já no masculino, Iúna venceu Fundão, de virada, por 4 a 2. A equipe da Região Metropolitana abriu o placar logo no início do jogo, mas o time do Caparaó conseguiu a virada na sequência. No segundo tempo, Fundão chegou ao empate, mas Iúna marcou mais dois gols, garantindo o título.

Além da conquista em campo, os campeões vão ganhar um carro utilitário e uma academia popular ou multiexercitador; os vices receberão um trator cortador de grama e uma academia popular ou multiexercitador; e os terceiros colocados serão premiados com um trator cortador de grama. Todos os três times mais bem colocados ganharam um troféu e 35 medalhas, de acordo com cada colocação final.

Também foram premiados os artilheiros e melhores goleiros das disputas feminina e masculina, além da craque e do craque das finais.

Neste ano, 66 municípios participaram da competição, sendo 65 times na disputa masculina, e 36 na feminina. Mais uma vez, o torneio foi realizado em formato de mata-mata, com partidas de ida e volta, até a definição dos finalistas.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, parabenizou os campeões e os participantes da Copa Sesport. “Esta é a maior competição de futebol amador do nosso Estado. Neste ano, batemos o recorde de municípios participantes, isso mostra a força do torneio. O futebol amador é uma paixão em todo o País e, claro, aqui no Espírito Santo não é diferente, movimentando as comunidades e seus torcidas apaixonadas. Parabéns Afonso Cláudio e Iúna pelas conquistas e a todos que participaram da competição, promovendo essa grande festa do futebol amador”, destacou Nunes.

Histórico

Sempre com finais únicas no Kleber Andrade e com domínio total dos municípios do sul do Estado, esta foi a quarta decisão da Copa Sesport. Em 2018, na estreia da competição, quando ainda tinha a nomenclatura de Campeonato Rural, Anchieta conquistou o título diante de Jaguaré. Após a pandemia, o torneio retornou em 2022, já como Copa Sesport, tendo Alegre como campeão, diante de São Mateus. No ano passado, na estreia da disputa feminina, Ibatiba venceu o Linhares na final, e Muqui superou Barra de São Francisco, no masculino.

Copa Sesport 2024

Feminino

Campeão: Afonso Cláudio

Vice-campeão: São Mateus

3º lugar: Colatina

Artilheira feminino: Samyra Baptista (São Mateus) e Samira Rufino (Colatina) – 8 gols

Melhor goleira: Lorena Rocha (Afonso Cláudio)

Craque do jogo feminino: Ariane Falqueto (Afonso Cláudio)

Melhor torcida: São Mateus

Masculino

Campeão: Iúna

Vice-campeão: Fundão

3º lugar: Anchieta

Artilheiro masculino: Ruan Sant’Ana (Vila Valério) – 7 gols

Melhor goleiro: Tainan Ribeiro (Iúna)

Craque do jogo masculino: Lincolh Silvério (Iúna)

Melhor torcida: Iúna

campanha dos campeões

AFONSO CLÁUDIO

Primeira fase

Conceição do Castelo 0 x 4 Afonso Cláudio

Afonso Cláudio 3 x 0 Conceição do Castelo

Segunda fase

Afonso Cláudio WO x Domingos Martins

Quartas de final

Guarapari 0 x 1 Afonso Cláudio

Afonso Cláudio 6 x 0 Guarapari

Semifinal

Afonso Cláudio 2 x 1 Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim x WO Afonso Cláudio

Final

Afonso Cláudio 2 x 2 São Mateus (pênaltis: 4 x 2)

AFONSO CLÁUDIO: 6J/ 5V/ 1E/ 0D/ 18GP/ 3GP/ 15SG

IÚNA

Primeira fase

Iúna 0 x 1 Ibatiba

Ibatiba 1 x 2 Iúna (pênaltis: 6 x 7)

Segunda fase

Guaçuí 0 x 1 Iúna

Iúna 0 x 1 Guaçuí (pênaltis: 4 x 3)

Oitavas de final

Iúna 1 x 0 Irupi

Irupi 1 x 1 Iúna

Quartas de final

São José do Calçado 1 x 2 Iúna

Iúna 2 x 1 São José do Calçado

Semifinal

Anchieta 2 × 1 Iúna

Iúna 1 x 0 Anchieta (pênaltis: 4 x 2)

Final

Iúna 4 x 2 Fundão

IÚNA: 11J/ 7V/ 1E/ 3D/ 15GP/ 10GC/ 5SG