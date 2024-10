Jogos Escolares Brasileiros: ES finaliza participação com 69 medalhas

Os Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s) chegaram ao fim, nessa quarta-feira (2), em Recife, Pernambuco, com o Espírito Santo finalizando sua participação na competição com 69 medalhas: 21 ouros, 20 pratas e 28 bronzes. A competição teve início no dia 21 do mês passado, com a presença de estudantes de 12 a 14 anos (categoria infantil), em 18 modalidades esportivas.

Desde quando os Jeb’s começaram a ser realizados no formato atual, esta é a melhor participação capixaba. No ano passado, em Brasília-DF, o Estado chegou ao número, até então recorde, de 49 pódios (16 ouros, 14 pratas e 19 bronzes). Já em 2022, foram 43 medalhas. E, em 2021, na edição em que a competição foi retomada, após 17 anos, o Estado alcançou nove medalhas.

O atletismo adaptado se destacou como a modalidade que mais rendeu medalhas ao Espírito Santo. Em Recife, foram 12: quatro ouros, quatro pratas e quatro bronzes. Além disso, o atletismo adaptado do Estado foi o campeão geral feminino por equipe.

Ao todo, 216 atletas estudantes representam o Espírito Santo na competição estudantil, que é realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e reúne cerca de sete mil estudantes de todos os estados do País.

Os capixabas que estiveram em Recife foram campeões dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), que é realizado anualmente pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). A ida de toda a delegação do Estado para a capital pernambucana também foi promovida pela Sesport.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, parabenizou a delegação capixaba pela participação na competição. “Nossos atletas estudantes brilharam em Pernambuco e superaram, em muito, o número de medalhas da edição 2023, que já era um recorde. Isso mostra que os investimentos realizados no esporte do Estado vêm rendendo frutos. Mas, muito além disso, o importante é ver nossos jovens seguindo o caminho do esporte e, muitos dos que foram para os Jogos, já se preparando para o caminho do alto rendimento. Parabéns a todos que vestiram e suaram a camisa em Recife. Vocês brilharam e nos orgulharam muito”, destacou o secretário.

Jogos da Juventude

Agora será a vez dos estudantes da categoria juvenil, de 15 a 17 anos, representarem o Espírito Santo em mais uma fase nacional: os Jogos da Juventude. A competição, que é realizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), será realizada em João Pessoa-PB, de 13 a 28 de novembro. Serão 18 modalidades esportivas, com a participação de cerca de quatro mil atletas de todo o País.

Quadro de medalhas do Espírito Santo

OURO

ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia Geraldino dos Santos – arremesso de peso (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Equipe feminina

ATLETISMO ADAPTADO – Lorran Samuel Barbosa da Silva – 80m (série prata)

ATLETISMO/ ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia Geraldino dos Santos, Edmyla da Rocha Trindade, Emilly Caetano Almeida, Weslayne Gomes Oaski, Islayne Sarmento de Jesus – Revezamento 5x80m integrado – (Série Ouro)

ATLETISMO – Josué Alves Menezes – 100m com barreiras – (série ouro)

ATLETISMO – Maiza da Silva da Conceição – salto em distância (série ouro)

ATLETISMO – Melissa Maria Casagrande Marinato – arremesso de peso (série bronze)

CICLISMO – Isabela Christ Brandão – prova de velocidade (série prata)

GINÁSTICA RÍTMICA – Equipe Espírito Santo/somatória finais (Ana Laura Gotardo, Lays Machado Jorge, Melissa Varejão e Valentina Marinho)

GINÁSTICA RÍTMICA – Equipe Espírito Santo/somatória semifinais (Ana Laura Gotardo, Lays Machado Jorge, Melissa Varejão e Valentina Marinho)

GINÁSTICA RÍTMICA – Melissa Varejão – arco

GINÁSTICA RÍTMICA – Melissa Varejão – individual geral

NATAÇÃO – Lucca Sfalsin – 100m borboleta masculino (série ouro)

NATAÇÃO – Luisa Patrício – 100m borboleta feminino (série prata)

NATAÇÃO – Mighel Brandão – 100m peito masculino (série prata)

NATAÇÃO – Pietro Piculi – 100m costas masculino (série bronze)

TAEKWONDO – Arthur Viana – luta até 37 kg (série bronze)

VÔLEI DE PRAIA – Bernardo e Miguel – masculino (série bronze)

WRESTLING – Geral feminino (série prata)

WRESTLING – Lucas Nascimento – 52 kg (série prata)

WRESTLING – Samilly Lopes – 36/39 kg (série prata)

PRATA

ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia Geraldino dos Santos – 80m (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia Geraldino dos Santos – salto em distância (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Cauan Leonídia dos Santos – 80m (série prata)

ATLETISMO ADAPTADO – Cauan Leonídia dos Santos – salto em distância (série ouro)

ATLETISMO – Edmyla da Rocha Trindade – 80m (série prata)

ATLETISMO – Ytalo Correa Dias – 5000m marcha atlética (série ouro)

ATLETISMO – Weslayne Gomes Oaski e Islayne Sarmento de Jesus – 80m (série bronze )

ATLETISMO – Matheus Pinto de Almeida – Salto em Distância- (série ouro)

HANDEBOL – IPE – masculino (série ouro)

JUDÔ – Maria Luiza Felisberto Barbosa – até 36kg (série prata)

KARATÊ – João Claudio – kumite até 52 kg (série prata)

NATAÇÃO – Isabela Andaku – 50m peito feminino (série prata)

NATAÇÃO – Lucca Sfalsin – 50m borboleta masculino (série ouro)

NATAÇÃO – Mighel Brandão – 100m costas masculino (série prata)

TAEKWONDO – Arthur Viana – poomsae (série prata)

TAEKWONDO – Julia Nolandes – kyorugui mais de 59 kg (série prata)

TAEKWONDO – Nathalia Rondelli – kyorugui 59 kg (série ouro)

VÔLEI – São Domingos – feminino (série cobre)

WRESTLING – João Santiago – 75kg (série ouro)

WRESTLING – Yasmin Dantas – 58 kg (série prata)

BRONZE

ATLETISMO ADAPTADO – Emilly Caetano Almeida – arremesso de peso (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Equipe masculina

ATLETISMO ADAPTADO – Islayne Sarmento de Jesus – 80m (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Islayne Sarmento de Jesus – salto em distância (série ouro)

ATLETISMO – Nycollas Almeida Dalcim – lançamento do martelo (série bronze)

BADMINTON – Danielle Ferreira Soares e Thayla Vitória Nascimento Reis – dupla feminina (série prata)

JUDÔ – Ana Clara Viana – até 53 kg (série prata)

JUDÔ – Ana Julia – mais de 64 kg (série ouro)

JUDÔ – Daniel Almeida – até 48kg (série ouro)

JUDÔ – Maria Eduardo Barcelos – até 64 kg (série prata)

JUDÔ – Nycolas Souza – até 53 kg (série bronze)

KARATÊ – Edilson José – kumite mais de 63 kg (série bronze)

KARATÊ – Emerson Santos – kumite 63 kg (série prata)

KARATÊ – Guilherme Oliveira – kumite até 45 kg (série ouro)

KARATÊ – Heloysa Romão – kumite até 54 kg (série ouro)

KARATÊ – Ketellen Collar – kata (série ouro)

KARATÊ – Laura Nascimento – kumite mais de 54 kg (série prata)

KARATÊ – Leticia Moraes – kumite até 47 kg (série bronze)

KARATÊ – Thaylla Cunha – kumite até 42 kg (série prata)

NATAÇÃO – Lucca Sfalsin, Matheus Machado, Mighel Brandão e Pietro Piculi – revezamento 4x50m livre masculino geral

TAEKWONDO – Caleb Silva – kyorugui até 53 kg (série prata)

TAEKWONDO – Julia Nolandes – poomsae feminino (série prata)

TAEKWONDO – Kaio de Jesus – kyorugui até 45 kg (série ouro)

TAEKWONDO – Leonardo Giavarini – kyorugui mais de 61 kg (série ouro)

WRESTLING – Brunna Rosa – 46 kg (série ouro)

WRESTLING – Dilson Loureiro – 62 kg (série bronze)

WRESTLING – Hyago Silva – 85 kg (série ouro)

WRESTLING – Isadora Rosa – 50 kg (série ouro)