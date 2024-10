Jovem é atropelado ao tentar atravessar avenida em Cachoeiro

Um jovem foi atropelado no momento em que atravessava a avenida Aristides Campos, na altura do bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã deste sábado (5).

Os agentes da Guarda Municipal, que atenderam a ocorrência, informaram que o jovem atravessava a avenida, quando foi atingido por um veículo Honda Civic, de cor branco. O motorista ficou no local até a chegada do Samu.

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), passava na hora e prestou os primeiros socorros a vítima. Ele foi encaminhado com ferimentos leves para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do paciente não foi informado.

A GCM controlou o trânsito no local até a chegada da Polícia Militar, que ficou a cargo da ocorrência.