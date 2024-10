Marcelo Santos repudia atentado contra o prefeito de Afonso Cláudio

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), também se pronunciou na manhã desta quarta-feira (23), sobre o atentando sofrido contra o prefeito reeleito de Afonso Cláudio.

“Lamentamos e repudiamos o atentado sofrido pelo prefeito reeleito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta. Violência não pode ser tolerada! Que tudo seja apurado e os responsáveis punidos sob o rigor da lei. Graças a Deus, o prefeito e sua família estão a salvo,” disse o presidente da Ales.

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), também se pronunciou e ressaltou que as forças de segurança já iniciaram imediatamente as investigações dos fatos para que os responsáveis sejam identificados e punidos com rigor.

O carro que o chefe do Executivo municipal conduzia foi alvejado por três perfurações no para-brisa dianteiro e dois no vidro traseiro do veículo. Ninguém ficou ferido.

Luciano Pimenta relatou que revidou aos disparos. O prefeito reeleito possui porte e posse de arma. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.