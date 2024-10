Médico é condenado por violentar sexualmente paciente em hospital no ES

Um médico ginecologista foi condeando a 8 anos de prisão em regime fechado, por violentar sexualmente uma paciente em no Hospital Municipal de Cobilândia, em Vila Velha.

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o crime aconteceu em abril de 2022, quando a vítima procurou o hospital, após sentir dores no colo do útero e perceber um corrimento. Anteriormente ao fato, ela havia realizado procedimento de curetagem, decorrente de um aborto espontâneo.

Ao ser encaminhada ao médico ginecologista, a vítima relatou o motivo da ida ao hospital, sendo submetida ao exame de toque. Na ocasião, o acusado direcionou à paciente perguntas íntimas e de cunho sexual, que a constrangeram. A mulher se levantou da maca e foi ao banheiro do consultório para se vestir, momento em que o médico ingressou no banheiro e a violentou sexualmente.

Leia também: Menina de dois anos morre após se afogar em poço de peixes no ES

A vítima relatou ter ficado assustada e coagida, principalmente porque o médico disse que o fato não “daria em nada”, pois tinha anos de profissão. Após pegar a receita médica, ela saiu do consultório e ligou para o namorado, chorando, para relatar o ocorrido. Depois, informou à polícia que foi vítima do crime.

Diante dos fatos, o MPES apresentou denúncia contra o acusado, que foi aceita pela Justiça, resultando na condenação do médico a 8 anos de prisão, em regime fechado, por se tratar de crime hediondo.