Menina de dois anos morre após se afogar em poço de peixes no ES

Uma menina, de dois anos de idade, morreu após se afogar em um poço de peixes no distrito de Bom Destino, em Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde do último domingo (13).

De acordo com a Polícia Militar, os pais da criança foram passar o final de semana na casa de uma prima e um certo momento no último domingo, sentiram falta da filha e começaram a procurá-la.

Um homem, que estava ajudando nas buscas, viu a criança dentro do poço de peixes e, imeditamente, levaram a criança para o hospital do município, porém, segundo a médica de plantão, a vítimna chegou na unidade molhada e sem vida.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.