Menor é agredida com socos e chutes pelo companheiro em Apiacá

Uma menor de idade precisou ser socorrida para o hospital após ser agredida pelo companheiro no bairro Boa Vista, em Apiacá, na madrugada da última segunda-feira (30).

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou aos policiais que havia chamado seu companheiro para retornarem para casa, pois estava cansada. Neste momento, o acusado começou a ofender a vítima, dizendo: “você não é mulher para mim!”. Em seguida, ela foi agredida com chutes e dois socos na cabeça, que causaram lesões no rosto.

Quando os militares chegaram ao local, o suspeito já havia fugido em uma motocicleta. A vítima foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paula, em Apiacá, onde recebeu atendimento médico. Por conta da vítima ser menor de idade, o conselho tutelar foi acionado, porém, não compareceu ao local.

A vítima foi para a casa da cunhada, que a acompanhou até o hospital. Nisso, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional do município. Até o momento, o suspeito não foi localizado.