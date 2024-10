Motocicleta com restrição é recuperada pela PRF na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou uma motocicleta com restrição de furto/roubo em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na última segunda-feira (7).

De acordo com a PRF, enquanto a equipe realizava buscas a um Volkwagen/Gol, de cor prata, suspeito de clone, que havia entrado num bairro ao sair da BR-101, avistou estacionada uma Honda XRE na Rua Wenceslau Braz.

O proprietário da motocicleta já havia informado ter recebido multas na cidade de Linhares, sem nunca estar neste local, e enquanto era realizada a verificação, um homem chegou no local se identificou como proprietário da moto. Então, os agentes observaram que os números do chassi e do motor apresentam sinais de abrasão e remarcação, que provavelmente se tratava de uma moto com restrição de roubo/furto.

Leia também: Motorista sem CNH desobedece ordem de parada e bate veículo em Iúna

Entretanto, os sinais identificadores apresentavam boa qualidade, podendo facilmente enganar uma pessoa leiga. O homem e o veículo foram encaminhados ao plantão do Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), para as devidas providências.