MPES diz que mortalidade de enxames de abelhas devem ser comunicadas ao IDAF

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (CAOA), e o Fórum Espírito Santense de Combate a Impactos de Agrotóxicos e Transgênicos (FESCIAT) alertam a sociedade capixaba para que comunique ao IDAF a mortalidade de enxames de abelhas.

A Dirigente do CAOA, Promotora de Justiça Bruna Legora, destacou que é fundamental que a população, e em especial os apicultores, entrem em contato com o órgão ambiental estadual, haja vista a necessidade de que as evidências de contaminação possam ser analisadas e fiscalizadas para o fim de alcance dos responsáveis. “Caso a mortandade das abelhas se relacione a aplicações inadequadas de agrotóxicos, seja manualmente, seja por pulverização aérea, elas devem ensejar a responsabilidade civil, penal e administrativa dos produtores”, ressaltou.

Nesse viés, a Coordenadora do FESCIAT, Promotora de Justiça Isabela de Deus Cordeiro, enfatizou a importância da iniciativa como um reforço do exercício da cidadania por parte da população local, colaborando para que situações como essas sejam identificadas e resolvidas, e dessa forma, não voltem a ocorrer.

Preservar dos insetos

O diretor-geral do IDAF, Leonardo Monteiro pontua a necessidade de a sociedade capixaba preservar esse inseto tão importante para a biodiversidade. “As abelhas polinizam as flores ao coletar pólen e néctar, voando de flor em flor. Esse processo é fundamental para a reprodução cruzada das plantas, resultando em frutos de melhor qualidade e maior número de sementes. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 70% das culturas agrícolas dependem da polinização das abelhas. No Brasil, 85 das 140 culturas que dependem de polinizadores dependem das abelhas”, disse.

A notificação deve ser realizada em até 48 horas, para que seja viável uma análise laboratorial para identificar a causa da mortalidade. A notificação pode ser realizada presencialmente nas unidades do IDAF, em todo Estado, pelo sistema E-sisbravet, ou através do e-mail e telefone da unidade do IDAF no seu município, disponíveis em: Idaf – Agenda de Contatos.